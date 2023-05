Due editori di Latina al Salone Internazionale del Libro di Torino

LATINA – Due fratelli editori di Latina al Salone Internazionale del Libro di Torino, sono Emanuele e Giovanni Di Giorgi (in foto a dx) ognuno con la sua casa editrice. Dal 18 al 22 maggio nella più grande fiera dell’editoria ci saranno la Tunué editore (gruppo Il Castoro), la casa editrice specializzata in graphic novel, nella saggistica dedicata al fumetto e ai fenomeni pop; e Lab DFG, fondata nel 2019, specializzata nello storytelling sportivo, nella saggistica dedicata all’inclusione e all’esperienza del viaggio distribuita dal Gruppo Messaggerie.

Al Lingotto Fiere per la XXXV edizione della più grande manifestazione italiana di settore, tanti appuntamenti in programma per entrambi gli editori pontini, con autori e autrici presenti in fiera. Per il settore fumetti, dieci gli incontri di Tunuè incontri tra cui quelli con il vignettista del New Yorker Will McPhail, con il maestro del fumetto contemporaneo Paco Roca e la nuova edizione de I solchi del destino e con il fenomeno PERA TOONS di cui sarà presentato Divertimenti.

Sei saranno gli eventi di Lab Dfg tra questi nella giornata di apertura Manù Benelli presenta Fuori dal Corpo, mentre il 19 maggio ci saranno l’autrice di Latina Sara Rossi e Pietro Gervastri con Mylle sfumature d’Azzurro, ultimo appuntamento il 21 con Padel il libro dedicato allo sport del momento scritto da Antonello Nigro.

A Torino sarà presentato nell’ambito del Salone Internazionale anche il libro Amen – Miracoli, misteri e sacre vendette del giornalista pontino Roberto Campagna edito da Ensemble.