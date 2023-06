250 eventi per l’estate pontina, Cethegus presenta la Summer Season

LATINA – E’ stata presentata questa mattina presso l’hotel Fogliano di Latina la Summer Season 2023, che vede come soggetto promotore ed organizzatore la società consortile per azioni Cethegus.

Oltre 250 eventi tra incontri, spettacoli, visite, sport e divertimenti da giugno ad ottobre. Quattro i centri coinvolti: Nettuno, Latina, Sabaudia e San Felice Circeo. Una kermesse frutto del lavoro di un grande Open Innovation che ha coinvolto decine di partner istituzionali, del terzo settore e privati, uniti da un unico obiettivo, creare le condizioni per un rilancio dell’intero comparto economico e produttivo del litorale che comprende il sud dell’area metropolitana ed il pontino.

“Siamo riusciti a mettere a sistema una vasta rete territoriale, composta da enti e privati –afferma Leonardo Valle, presidente di Cethegus – è stato realizzato un lavoro sinergico sull’offerta turistica e su tutta una serie di iniziative di coprogettazione, finalizzate al rilancio di un’area che va da Nettuno al Circeo e che comprende Latina e Sabaudia. Sono particolarmente orgoglioso del fatto che la promozione del nostro territorio venga fatta soprattutto attraverso eventi di grande livello. Puntiamo anche su altri elementi culturali ed enogastronomici che arricchiranno l’offerta complessiva. Crediamo in particolare nella valorizzazione e nello sviluppo del tessuto imprenditoriale locale. Verranno messi a disposizione strumenti, competenze e la più grande diffusione di prodotti e servizi offerti a km0 e filiera corta. Punteremo su una nuova cultura del bello e del sostenibile, che vede protagonisti una serie importante di Stakeholders, Opinion Leaders, Influencers e Testimonials. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Coni Lazio e ricevuto l’apprezzamento della presidenza della Regione Lazio, come anche della presidenza della Commissione Sviluppo economico ed Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio. In particolare, il vertice dell’amministrazione regionale ha riconosciuto l’importanza della kermesse, dando mandato agli uffici di incardinarla tra le iniziative per lo sviluppo dei territori e di sostenerla in maniera diretta. Interlocutori istituzionali che hanno riscontrato l’oggettiva rilevanza di eventi in grado di rafforzare il marketing territoriale di un’area dall’enorme bacino d’utenza, sia in termini di residenti, sia sotto il profilo dell’enorme affluenza turistica”.

APERTURA CON LA GRAND PRIX NEW LIFE 2023 – Si parte sabato e domenica prossima con la seconda edizione della Grand Prix New Life 2023. Una manifestazione di promozione turistica e sportiva, che nasce con l’obiettivo di diventare una tradizione per valorizzare il litorale del capoluogo.

Area del campo di gara sarà quella di Capoportiere, al centro della riviera di Cethegus. Proprio al largo della foce di Rio Martino, sarà posizionato, al termine di un corridoio segnalato da boe, oltre la linea di balneazione, il cancello di partenza del percorso “a bastone” disegnato dal commodoro della Flotta 340 della costa pontina Mario Pastore del Sunrise Bay.

“Occorre valorizzare questo patrimonio unico, fatto di mare, spiaggia, duna e lago –ha dichiarato Leonardo Valle- vogliamo realizzare una stagione estiva radicata, che possa entrare anche in dinamiche nazionali, ci candidiamo a fare questo anche grazie ad alcuni imprenditori”.

Presenti 20 multiscafi e 5 monoscafi. Vi saranno due gommoni per l’assistenza. Le imbarcazioni partecipanti appartengono a Sunrise Bay di Foce Verde, la Lega Navale, Tognazzi Marine Village, Circolo velico Anzio Tirrena, Circola velico SvagaMente asd di Pescara, e si muoveranno su un tragitto di un miglio circa di lunghezza, da Capoportiere, di bolina, e fino alla Stella Maris. Saranno così sempre visibili dalla spiaggia.

GLI EVENTI – Svelati i primi eventi inerenti alla Summer season. Innanzitutto, quelle di carattere sportivo: sono previste altre due veleggiate, a Sabaudia, nel primo e nell’ultimo weekend del mese di luglio ed un’altra a Latina il 16 e 17 settembre. Tra gli eventi sportivi di rilievo inseriti nella rassegna c’è anche il Big fish tournament, la gara di pesca a traina d’altura organizzata dall’associazione ‘Autentico Mare’, che si svolge nell’arcipelago pontino in cui si sfidano decine di equipaggi da tutta Italia e prevista in due parti:

– Ponza mercoledì 5-6 luglio

– Ventotene giovedì 6-7-8-9 luglio

– A questi eventi si aggiunge anche la Lola Trophy a Ponza il 17-18 settembre.

Tra le manifestazioni previste anche quella che unisce enogastronomia e tradizioni. La Summer Expo prevista a Foceverde sarà un evento culturale e commerciale abbinato all’esposizione dei prodotti di filiera corta. Previsto un banco degustazioni con menù con i prodotti tipici del pontino e abbinamento con i vini e oli. In programma a luglio il Wine Tasting Tour, un itinerario dei vini della piana pontina che vedranno protagoniste ben 7 cantine tra le più rinomate ed apprezzate dal pubblico. Si tratta di una caratteristica unica del territorio esistente dall’epoca dell’antica Roma.

Uno spazio importante verrà occupato dal cinema. Diverse le iniziative che verranno organizzate in collaborazione con la Latina Film Commission. Previsti incontri con protagonisti del cinema italiano, autori di riproduzioni cinematografiche realizzate nella zona di Latina. Anche il cinema americano sarà tra i principali punti di forza della programmazione estiva.

Cultura e natura protagoniste nell’evento “Passeggiare in montagna con gli alpini”: questa l’iniziativa organizzata dall’Associazione nazionale alpini di Latina insieme a Cethegus per valorizzare i luoghi della provincia pontina e promuovere lo sviluppo del territorio. Questi gli appuntamenti:

– escursione del 17 giugno 2023 – Sentiero della Carpinetana Sorgente del Rapiglio

– escursione del 22 luglio 2023 – Monte Capreo – Croce del Capreo

– escursione del 16 settembre 2023 – Monte Semprevisa

La professoressa Michela Sagnelli, responsabile Arte e Cultura di Cethegus, nei giorni scorsi si è occupata della parte culturale della Summer Season 2023. Previsto il contributo di un team eccezionale di fuoriclasse. Tra questi, il Maestro Pasquale Basile, artista di fama internazionale, con il quale verrà realizzata una mostra di xilografie giapponesi; il Maestro Roberto Stivali che dirigerà il Coro degli Alpini della sezione ANA di Latina per 3 serate. Quindi la terza edizione de ” Una rotonda sul mare…serate a parlare”, durante la quale verranno presentati autori come Gianluca Campagna, Alessandro Vizzino, Giorgio Bastonini, Giulio Mazzali, Ermanno Accardi, fino ad arrivare ad incontri con calibri dello spessore di Paolo Crepet.

Concerti ed eventi musicali si terranno a luglio e agosto. Voglia di vivere, allegria e spensieratezza sono le cifre stilistiche dei ritmi Latino e Country, proposti per l’occasione a cura di Happy dance Academy (Latina), accompagnata dall’Orchestra Spettacolo Le Meteore. Specializzati in show dance, latino-americano, balli folk e country, da anni partecipa come corpo di ballo nel teatro Ariston di Sanremo in “Le grandi Orchestre”. Coreografie curate dai Maestri Marco Valente e Teresa Cesaratto.

Alla conferenza stampa hanno preso parte autorità politiche-istituzionali e rappresentanti del mondo dell’economia, della cultura e dello sport, tra i quali: Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio; Gianluca Di Cocco, assessore al Turismo e alla Marina di Latina; Antonio Reppucci, commissario straordinario del Comune di Nettuno; Riccardo Viola, presidente del Coni Lazio; Stefano Corbari, presidente della Fiavet Lazio; Enzo Di Capua, presidente dell’Ansmes; Italo Di Cocco, presidente di Assimprese Horeca Italia; Augusto Dipani, direttore generale gruppo Editoriale Oggi; Giuliano Radicioli, editore di Radio Luna, Radio Immagine e Radio Latina; Francesco Di Leginio, presidente A.N.A. Latina; Alessia Gasbarroni, delegato provinciale del Coni; Daniele Valerio, segretario generale Opes Italia; Cesare Altobelli, segretario provinciale Fiavet; Antonio D’Ettorre, direttore Rete esperienze italiane Travel Inn tour operator; Gennaro Piccolo, direttore Latina Film Commission; Rita De Stefano, presidente Istituto Pangea; Palmiero Ianiri, presidente Lega navale sezione di Latina; Domenico De Toro, presidente Associazione italiana Hobiecat; Nestore Grassucci, presidente dell’associazione Autentico Mare; Teresa Cesarotto, presidente di Happy Days Academy; Ugo de Angelis, esperto urbanistico e di architettura pontina. Ospite illustre del presidente, Maurizio Giacchè, regional manager Fideuram (Roma-Latina).

A fare gli onori di casa, oltre al titolare dell’hotel Fogliano, Gianluca Boldreghini, Leonardo Valle, presidente di Cethegus scpa.

La Summer season 2023 è il frutto di un lungo e approfondito tavolo di lavoro portato avanti nei mesi scorsi, attraverso il sistema dell’Open Innovation.

Sul piano istituzionale occorre sottolineare il contributo dei Comuni di Nettuno, Latina, Sabaudia e San Felice Circeo.

Organizzazioni ed Associazioni legalmente riconosciute: CONI, Lega Navale, A.N.S.Me.S., Ente Parco Nazionale del Circeo, FIAVET, Associazione Nazionale Alpini-Latina, rete d’impresa HORECA Lazio Sud, associazione Autentico Mare, istituto Pangea ONLUS, fondazione Latina Film Commission.

Nel ruolo di media partner, Radio Immagine, Radio Latina, Radio Luna, Luna Notizie, Latina Oggi. Oltre 100 le imprese coinvolte tra Nettuno, Latina, Sabaudia e San Felice.