A Fondi caccia alle cicche: i volontari Plastic Free ne raccolgono dalle strade circa 2 kg

FONDI – “Hanno sfidato il caldo armati di guanti, bustine e pinze telescopiche lungo i vicoli e nelle strade del Centro Storico e il “bottino” finale è stato incredibile”. E’ entusiasta Tina Di Fazio, referente locale di Plastic Free che ha capitanato la truppa di volontarie e volontari che si sono dati appuntamento domenica mattina in Piazza della Repubblica e in tre ore hanno raccolto circa 2kg di mozziconi di sigaretta. Al gruppo si è unito il consigliere comunale Francesco Ciccone.

“Plastic Free ringrazia i residenti e commercianti che hanno dato manforte alla raccolta, e preannuncia altre iniziative simili durante la stagione estiva”, dice Di Fazio sottolineando la disponibilità e collaborazione della Cartolibreria “Martusciello”, e l’adesione all’iniziativa di sensibilizzazione di rappresentanti di altre associazioni del territorio, tra cui Milena Trani per Fare Verde, Vincenzo Bucci per Fotografichementi e Laura Venditti per Ginepro Art ETS.