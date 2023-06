A San Felice Circeo il nido più grande di tartaruga marina: deposte 140 uova

SAN FELICE CIRCEO – E’ stato registrato a San Felice Circeo il nido più grande di tartaruga marina mai visto nel Lazio ed è il primo della stagione. E’ accaduto giovedì scorso. La Caretta Caretta aveva già svolto una perlustrazione nella giornata di martedì, ma poi si era rituffata in acqua senza deporre le uova, ma le sue tracce non era sfuggite alle sentinelle di Tartalazio. E’ così che il livello di attenzione è stato alzato e dopo due giorni, giovedì pomeriggio sono state segnalate evidentissime tracce. I ricercatori di TartaLazio sono giunti sul luogo e, dopo una ricerca non facile, hanno trovato un nido contenente oltre 140 uova, appunto il più grande mai registrato nel Lazio. Il nido è stato messo in sicurezza e ora si attende la schiusa che non avverrà comunque prima della metà di agosto.