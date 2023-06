Assimprese Horeca Italia, inaugurata la nuova sede a Latina

LATINA – L’inaugurazione della nuova sede nel palazzo di vetro in via Isonzo 149 rappresenta un ulteriore step di crescita per Assimprese Horeca Italia. Italo Di Cocco ha voluto regalare alla sua nuova creatura una ‘Casa’ ancora più accogliente e al tempo stesso funzionale, in linea con le esigenze del mercato e degli associati. Assimprese Horeca Italia è anche socio fondatore di Cethegus scpa, una società che punta a creare un brand di riferimento per un territorio magnifico.

“Esprimo soddisfazione per la buona partecipazione degli associati a questa inaugurazione -ha dichiarato il presidente Italo Di Cocco- sono state gettate le basi per nuove iniziative che porteremo all’attenzione dei soci a breve. Siamo accomunati da obiettivi identici, economici e politico-sindacali. E’ mia intenzione ampliare l’associazione e renderla ancor più presente in altre zone limitrofe, in primis nella provincia di Frosinone. Ho riscontrato apprezzamento per questa mia proposta e sono convinto che con l’amico Guido D’Amico daremo il via ad una sinergia importante, basata su azioni concrete e nell’interesse delle imprese”.

Come è noto, Assimprese Horeca Italia è la nuova forma associativa creata da Di Cocco, che ha registrato un grande successo in termini di adesioni al progetto di rilancio del commercio. Recente l’accordo firmato con Confimprese Italia, l’importante associazione di categoria guidata da Guido D’Amico, rappresenta un elemento di grande rilevanza dal punto di vista economico-commerciale.

Il presidente Di Cocco intende portare avanti un progetto a lungo raggio che coinvolga soprattutto gli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione, oltre naturalmente a bar e stabilimenti balneari.

A favore di queste categorie ci saranno agevolazioni in chiave associativa. Sarà data loro una maggior forza contrattuale. “Punto a creare un’associazione ‘circolare’ in cui l’associato può usufruire della scontistica dei fornitori, ma nello stesso tempo è egli stesso fornitore del ‘prodotto/servizio’ che rappresenta, agevolando i colleghi aderenti al circuito” ha affermato il presidente Di Cocco.

Il nuovo grande alleato di Assimprese Horeca Italia, Confimprese Italia, da sempre un punto di riferimento per le pmi, con oltre 80.000 imprese e professionisti che ne fanno parte. La collaborazione con un partner di tale prestigio è stata fortemente voluta da Italo Di Cocco, che a sua volta è stato in grado di ampliare l’influenza di Horeca, trasformandola in un’associazione a livello nazionale. Questo insieme di progetti può favorire il tanto auspicato rilancio del settore commerciale, in particolare della ristorazione e dell’accoglienza