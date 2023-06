Corden Pharma, i sindacati incontrano la nuova proprietà

SERMONETA – Si è svolto ieri on line il primo incontro conoscitivo tra i sindacati, Unidustria e la nuova proprietà di Corden Pharma, la Kavis Pharma Holding, società del gruppo Extrovis attiva al livello globale nel settore farmaceutico. La società ha acquistato l’intero capitale sociale di Corden Pharma Latina, l’azienda di Sermoneta in concordato di continuità lavorativa con il Tribunale di Latina.

All’incontro, che si è svolto on line, ha partecipato il nuovo amministratore delegato Janos Vaczi. “Un primo incontro conoscitivo dove però le domande sono rimaste senza risposta – spiega il segretario della Ugl Ivan Vento – l’ad attualmente è qui a Sermoneta per valutare l’azienda quindi non è stato possibile al momento sapere che cosa intenderà fare la nuova proprietà per esempio con gli esuberi ancora in essere nel sito. Di certo c’è che il management presente a Latina è stato confermato e continuerà a lavorare con Extrovis – spiega Vento – inoltre il piano concordatario continuerà fino alla data stabilita”.

Il prossimo incontro si svolgerà a breve e i sindacati sperano di conoscere il piano industriale.