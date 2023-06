Federico Quaglieri, Vice Presidente per la provincia di Latina dei Giovani Imprenditori Federlazio

LATINA – Lo scorso 7 giugno a Roma si è riunita l’assemblea dei Giovani Imprenditori Federlazio (GIF) che ha eletto come Presidente, per il prossimo triennio, Francesco Buscaini, romano, CFO del Gruppo Buscaini e Vicepresidente del Gruppo Gros & co.

A rappresentare la provincia di Latina in qualità di Vicepresidente, ci sarà Federico Quaglieri, laureato in Economia, Management e Diritto di Impresa presso l’Università La Sapienza di Roma, specializzato in modelli finanziari presso l’Ente Nazionale per il Microcredito e fondatore della QQ Corporate Srl, società che opera nelle energie rinnovabili, in particolare nel mondo del fotovoltaico e dello storage. Una realtà che si occupa di consulenza e project management, a servizio di grandi gruppi d’investimento, per l’ottenimento delle autorizzazioni, lo sviluppo e la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Il Gruppo Giovani Imprenditori Federlazio, di cui fa parte il latinense Federico Quaglieri, ha l’obiettivo di promuovere la crescita professionale e culturale dei giovani capitani d’impresa, attraverso iniziative che incrementino la loro conoscenza dei problemi aziendali e sviluppino i rapporti tra gli stessi imprenditori, le diverse realtà di Federlazio e gli organismi istituzionali di riferimento del mondo economico e sociale.

Nell’ambito dell’assemblea sono stati presentati i dati dello studio effettuato dal Gruppo Giovani di Confimi Industria e dalla Fondazione Imprendi–Scuola di Imprenditorialità, sul fenomeno della continuità aziendale e successione familiare. La Survey è stata impostata con una parte dedicata ai genitori e una parte rivolta ai figli, per capire le diverse percezioni sul fenomeno della continuità e della successione.

Queste le parole del VicePresidente Quaglieri in merito all’incarico conferitogli: “Sono molto contento di entrare a far parte di Federlazio, un’associazione importante e presente nel nostro territorio, che mira a tutelare ed aiutare la crescita delle aziende. In particolare considero l’iniziativa promossa da Federlazio, ovvero il progetto GIF (Giovani Imprenditori Federlazio,) un segnale di forte investimento verso la giovane imprenditoria, che dà la possibilità ai giovani imprenditori di crescere ed affermarsi nei propri settori. Proprio per l’importanza e l’investimento in un progetto così ambizioso, sono molto felice ed onorato di essere stato eletto Vicepresidente per la provincia di Latina.

Mi impegnerò, insieme al nostro Presidente e tutto il Consiglio Direttivo, a far sì che il progetto GIF cresca sempre più, facendolo diventare un punto di riferimento per tutti i giovani che desiderano avviarsi verso un percorso imprenditoriale.”