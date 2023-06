I sub di Greenpeace al Circeo per “C’è di mezzo il mare”. Poi Ponza e Ventotene

SAN FELICE CIRCEO – Sabato 17 giugno e domenica 18 giugno, la spedizione “C’è di mezzo il mare” di Greenpeace Italia fa tappa a San Felice Circeo per una due giorni in cui la cittadinanza potrà incontrare i volontari dell’organizzazione ambientalista. Sarà possibile ascoltarne i racconti, partecipare a laboratori e attività per scoprire la campagna per la protezione del Mar Mediterraneo promossa da Greenpeace e partecipare a numerose iniziative.

Sabato 17 giugno, a partire dalle ore 10.30, è previsto l’allestimento del “Greenpeace Village” al parco di piazza Italo Gemini: uno spazio dedicato a laboratori per i più piccoli, incontri e mostre fotografiche. Domenica 18 giugno si terrà invece il “Green Day”, evento di punta del fine settimana, in collaborazione con TEAMDIVER. L’appuntamento è per le ore 9.00 al porto di San Felice Circeo, dove un team di subacquei sarà impegnato nel recupero di reti da pesca e rifiuti nei fondali di fronte alla costa. Un secondo gruppo di persone si muoverà da lì verso l’Area Pic-nic Peretto di via Acropoli, dove sarà impegnato nella raccolta di rifiuti.

Le iniziative in programma a San Felice Circeo si svolgono nell’ambito della spedizione di Greenpeace Italia “C’è di mezzo il mare”: il tour, in programma dal 30 maggio fino al prossimo 8 luglio, si propone di monitorare e documentare la biodiversità e la fragilità dei nostri mari, minacciati dai crescenti impatti della crisi climatica, dell’inquinamento da plastica, della pesca distruttiva e selvaggia.

“Proprio per difendere i nostri mari – dicono da Greenpeace Italia in una nota – abbiamo lanciato in questi giorni una nuova petizione: un appello ai ministri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e per la Protezione Civile e le Politiche del mare per chiedere un processo rapido di ratifica del Trattato globale sugli oceani raggiunto nei mesi scorsi sotto l’egida delle Nazioni Unite. Anche diverse attrici e attori della celebre serie televisiva “Mare Fuori” hanno voluto sostenere con un video l’organizzazione ambientalista, unendosi all’appello per proteggere il Mar Mediterraneo”.

Terminata la tappa al Circeo, dal 24 al 30 giugno, l’imbarcazione di Greenpeace ripartirà dal porto di Marina di Nettuno alla volta di Ponza e Ventotene. Il mare delle due isole sarà ogggetto di monitoraggi delle popolazioni di cetacei svolti in collaborazione con ricercatrici e ricercatori di Oceanomare Delphis.