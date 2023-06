Incidente su via Nettuno tra Cisterna a Latina, morto un 62enne del posto

CISTERNA – Ennesimo incidente sulle strade pontine. Oggi pomeriggio in in via Nettuno a Latina, a circa un chilometro dallo svincolo della Pontina in direzione Cisterna, si è verificato uno scontro frontale tra un camion Iveco e un furgone Ducato, per il conducente di quest’ultimo, un uomo di 62 anni del posto, non c’è stato nulla da fare. Le cause sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma secondo una prima ricostruzione il Ducato avrebbe sbandato più volte, potrebbe dunque essersi trattato di un malore. Feriti anche il conducente del camion, un 50enne di Cisterna e una donna che viaggiava a bordo di un’uato. I rilievi sono affidati alla Polizia stradale di Aprilia che ha chiuso a lungo la strada. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere e i sanitari del 118.