Latina, encomio per Alessandro Barlone, campione italiano di boxe a soli 17 anni

LATINA – Questa mattina l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili, Andrea Chiarato, ha consegnato a nome dell’amministrazione comunale di Latina una lettera di encomio al campione italiano di boxe Alessandro Barlone di soli 17 anni.

“Ho voluto esprimere – ha dichiarato Chiarato – le più vive congratulazioni per il brillante risultato conseguito al campionato indetto dalla FPI e organizzato in collaborazione con il C.R. Marche. Il titolo di Campione Italiano di Gym Boxe nella categoria Junior conquistato conferma, insieme all’indiscusso talento dell’atleta, classe 2006, la bontà del lavoro svolto con perseveranza e passione sportiva dai dirigenti e tecnici della società, l’A.S.D. Accademia Pugilistica Leone Latina. L’importante successo conseguito rappresenta per il nostro Comune una nota di prestigio, che abbiamo voluto premiare”.

Per l’assessore con delega alle Politiche giovanili “impegnarsi per raggiungere un obiettivo con costanza e passione deve essere di esempio per il mondo giovanile tutto”.