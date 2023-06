Life GreenChange, la Provincia di Latina presenta gli obiettivi raggiunti

LATINA – E’ stato presentato oggi Provincia, la fase conclusiva del progetto “LIFE GREENCHANGE” del quale la Provincia di Latina è ente capofila. Il progetto mira a contrastare la perdita di biodiversità e a rafforzare il valore ecologico dei sistemi agricoli dell’Agro Pontino e delle isole di Malta e Gozo, attraverso la pianificazione e realizzazione di infrastrutture verdi e interventi multifunzionali nelle aree rurali, semi-naturali e naturali. Avviato nel 2018 e co-finanziato dall’Unione europea, il progetto ha realizzato interventi dimostrativi e azioni di governance per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro, destinati in particolare alla messa in opera di infrastrutture verdi e interventi multifunzionali in aree rurali, semi-naturali e naturali.

Ne abbiamo parlato con il presidente della Provincia Gerardo Stefenelli