Nuova giunta ad Aprilia, la soddisfazione di Enrico Tiero per FdI

APRILIA – “Prendo atto con soddisfazione che Fratelli d’Italia ha ottenuto una visibilità significativa nella nuova amministrazione di Aprilia. Abbiamo tre esponenti di partito che occuperanno posizioni di rilievo e prestigio nella nuova consiliatura. Mi riferisco ovviamente alle nostre due rappresentanti in giunta, ovvero l’assessore Carola Latini, che si occuperà delle Attività Produttive, eventi, manifestazioni e commercio; nonché di Veronica Napolitano ai Servizi Sociali, Sanità, Cilo Informagiovani. Altrettanto importante è l’incarico che assume Salvatore Lax, nuovo presidente del Consiglio comunale. Si tratta di tre esponenti in gamba che sono certo, sapranno rappresentare al meglio le esigenze della cittadinanza, in linea con le istanze di cambiamento che arrivano dal basso. Sono altrettanto consapevole che tutti e tre saranno all’altezza delle aspettative dei nostri elettori. Come del resto il sindaco, da me sostenuto sin dall’inizio della sua avventura. La sua onestà abbinata ad una competenza indiscussa ne faranno un primo cittadino di grande spessore. Solo un profilo come il suo ci consentirà di stare tranquilli, perchè Lanfranco è un esponente capace ed in grado di governare una realtà complessa quanto importante come Aprilia. La giunta Principi dimostra come in questi anni dentro Fratelli d’Italia si sia lavorato bene e prodotto risultati importanti. Il nostro gruppo ha tenuto duro durante l’amministrazione Terra, contrastando l’azione della vecchia gestione, nell’interesse dei cittadini apriliani. In questi anni è stato svolto un ottimo lavoro. Voglio fare i complimenti a chi si è reso protagonista dei nostri successi. Parlo in primis degli amici Matteo Grammatico e Vincenzo La Pegna, come pure di Edoardo Baldo. A loro va un plauso per l’apporto dato anche in questa campagna elettorale ed il mio ringraziamento per il senso di responsabilità dimostrato nell’interesse esclusivo del partito. Siamo una squadra coesa e di valore. Sono convinto che dimostreremo di meritare il consenso ricevuto ed i posti di prestigio assegnati a tre nostri esponenti politici”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio