Oroscopo del giorno 09 Giugno 2023 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in quinconce con Saturno nel vostro segno. In coppia dovreste dare tempo alle cose per maturare perché le parole impulsive di solito non risolvono nulla. Single: sarebbe meglio passare più tempo con i vostri cari che inseguire sogni effimeri. Professionalmente non sarete molto motivati: sembra che la routine si sia fatta strada nella vostra vita lavorativa e che l’aspetto lunare inneschi il bisogno di novità. Per quanto riguarda la salute, il clima austero inflitto da questa luna minacciosa rischia seriamente di minare il vostro morale. Cercate di rilassarvi e di non pensare costantemente ai problemi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia costruite la vostra felicità facendo concessioni e tenendo conto delle aspirazioni del partner. Il vostro atteggiamento promuove il benessere della coppia portandovi anche un’ondata di romanticismo. I single dovrebbero trascorrere una bella giornata se decideranno di uscire di più. Professionalmente è il momento ideale per diversificare le attività: siete efficaci e gli altri seguiranno il vostro esempio. Per quanto riguarda la salute godete di buone condizioni sia fisiche che morali.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, la presenza della Luna nel vostro cielo consente riconciliazioni e perdono. Approfittatene per scusarvi se è necessario o per recuperare il tempo perso a causa dei dubbi che vi hanno tenuto a distanza. Professionalmente, alcune certezze vi spingono ad agire: prendetevi del tempo per pensare prima di iniziare a difendere una causa che non avete capito bene, potrebbe essere controproducente. Per quanto riguarda la salute, assicuratevi di rilassare i neuroni ed i muscoli sollecitati dalle attività quotidiane.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in quinconce con Plutone nel vostro segno. In coppia siete invasi dal dubbio: cercate di porvi le domande giuste prima di fare qualche scelta sbagliata. Single: non sarà un giorno favorevole per nuovi incontri. A lavoro avete l’impressione che tutto è stagnante: riflettete e parlate con i vostri collaboratori per trovare alcune soluzioni. Per quanto riguarda la salute siete tesi e dovreste cercare di rilassare la mente prima di andare a dormire: la mancanza di sonno ristoratore accentuerà lo stress.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in quinconce con Plutone nel vostro segno. In coppia dovreste cercare di essere più tolleranti con il partner: rimproverarlo non farà altro che allontanarlo. Single: dovreste abbassare un po’ i vostri standard se volete passare la serata in compagnia. Professionalmente non siete mai soddisfatti dei vostri risultati: dovreste accettare i vostri limiti ed imparare a godere di ogni minimo successo perché siete sulla buona strada. Per quanto riguarda la salute siete iperattivi: dovreste cercare di fare qualche movimento in più per consumare le energie in eccesso.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in risonanza dissonante nel vostro segno e porta un po’ di confusione soprattutto a livello sentimentale. In coppia cercate di non drammatizzare la situazione ed aspettate che passi la tempesta. Single: dovreste essere molto più chiari nei rapporti con le persone che incontrerete. Professionalmente non siete concentrati e vorreste solo che il giorno finisse il prima possibile. Per quanto riguarda la salute, la stanchezza si farà sentire: riposatevi ed idratatevi abbastanza.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia i vostri sbalzi di umore destabilizzano il partner. Cercate di essere più bilanciati ed aprite il vostro cuore: ne avete solo da guadagnare. Single: attenzione a non correre troppo veloce e perdere di vista le persone più importanti per voi. Professionalmente avete un comportamento contraddittorio: da una parte siete animati da una volontà senza difetto, dall’altra, battete in ritirata: mostrate ciò di cui siete capaci per non farvi sospettare di mancanza di coinvolgimento. La salute è molto buona: approfittatene per fare qualche passeggiata che vi permetterà di rilassarvi in profondità.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia state lavorando per un futuro sereno: vi imbarcate in progetti importanti e stabilite nuove regole per la vostra convivenza. Single: sarebbe interessante riconsiderare una relazione episodica che potrebbe diventare più importante di quanto sembri al momento. A lavoro siete sulla buona strada per ottenere dei grandi risultati in un progetto che vi è stato affidato. Anche se raggiungerete l’obiettivo un po’ più tardi, saper aspettare renderà la ricompensa più deliziosa. La salute è nella norma, tuttavia cercate di mangiare cibo più sano.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia state parlando della possibilità di realizzare i vostri sogni comuni: insieme al partner, immaginate le cose nei minimi dettagli e vi renderete conto con felicità che sono facilmente tangibili. Single: Mercurio vi aiuterà ad espandere la vostra rete di conoscenze. Professionalmente sono previsti discorsi costruttivi e riuscirete a trovare soluzioni interessanti ai vostri progetti. Per quanto riguarda la salute, è favorita qualsiasi attività sportiva: un po’ di movimento in più darà i suoi frutti.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in quinconce con Saturno nel vostro segno. In coppia potrebbe essere necessario chiedere al proprio partner di discutere e porre fine al conflitto tra desideri, bisogni e sentimenti. Single: questo aspetto astrale è piuttosto favorevole agli incontri ed alle concretizzazioni, specialmente per coloro che si conoscono da tempo. A lavoro, la maggior parte di voi attraversa un periodo di disinteresse e potreste perdere la pazienza nei confronti dei collaboratori: un giorni libero per pensare potrebbe essere d’aiuto. Per quanto riguarda la salute, la tensione che potreste provare vi preoccuperà se non tenterete di mettere ordine nei vostri pensieri.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in trigono con la Luna nel vostro segno. In coppia il clima generale è buono: godete del vostro legame e concretizzate i bei progetti che avete in mente da tempo. Single: non rimandate a domani l’appuntamento di oggi. Professionalmente tutto va bene: il periodo è aperto a proposte, promozioni, ed a tutte le forme di espansione in generale. Per quanto riguarda la salute, non è impossibile che qualcuno vi chieda quale è il vostro segreto: emanate una vitalità straordinaria e splendete da tutti i punti di vista.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 5/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La luna è in quinconce con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single sarà una giornata tesa: finché non riuscite ad accettare le imperfezioni dell’altra persona la situazione non migliorerà. Professionalmente sarete perfezionisti e nulla sarà di vostro gradimento: attenzione, le vostre esigenze saranno dolorose per i collaboratori ed estenuanti per voi stessi. Fate un passo indietro o provate a vedere le cose con più umorismo. Per quanto riguarda la salute siete troppo cerebrali per sentirvi davvero bene e rilassati: cercate di relativizzarvi e di vedere le cose da una prospettiva più positiva.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.