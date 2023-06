Plastic Free, a Terracina, Fondi, Roccagorga e Sabaudia iniziative di raccolta dei mozziconi

LATINA – La provincia di Latina è una delle più attive sul fronte Plastic Free. E in questo fine settimana, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente i suoi volontari hanno organizzato una serie di appuntamenti ai quali si può partecipare. Dal nord al sud Italia, il territorio pontino si segnala per il numero più alto di appuntamenti per la raccolta di mozziconi di sigaretta, un inquinante disperso nell’ambiente spesso senza neanche pensarci.

A Sabaudia in Piazza di Savoia l’evento ambientalista si è tenuto sabato pomeriggio, a Fondi invece domenica mattina alle 9 in Piazza della Repubblica, stesso orario a Roccagorga in Piazza IV Gennaio, mentre a Terracina l’appuntamento domenicale è alle 16 nel Parco La Pineta di Via Cristoforo Colombo. Partecipano i volontari ai quali si possono unire i cittadini e mentre si raccolgono i mozziconi che alla fine saranno pesati per dare la sensazione della quantità, si fa anche educazione ambientale.

TUTTI GLI EVENTI

Il 30 maggio all’interno di Palazzo Montecitorio, nella Sala Della Regina , Luca De Gaetano presidente dell’associazione Plastic Free ODV Onlus insieme a tutti i referenti provinciali e regionali d’Italia tra cui Adriano Salvatori per la provincia di Latina ed Emanuele Pirrera referente della regione Lazio hanno presentato e discusso ben 5 proposte Plastic Free con l’obiettivo di contrastare l’inquinamento di mozziconi di sigaretta, contrastare l’inquinamento degli pneumatici, vietare il volo dei palloncini, salvaguardare e tutelare i fiumi, riconoscere un protocollo per gli eco eventi Plastic Free, incluso fiere e mercatini.