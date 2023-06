Riaprono le sedi decentrate dell’anagrafe a Latina Scalo e Sabotino

LATINA – Fra due settimane, da lunedì 3 luglio 2023, riapriranno da lunedì a venerdì le sedi decentrate del Servizio Demografico di Latina Scalo e Borgo Sabotino che osserveranno lo stesso orario di quello di quelli centrali di via Ezio per il rilascio di carte di identità elettroniche, certificati anagrafici e gli altri atti previsti. Ci si dovrà prenotare come avviene ormai da tempo sul sito del Comune con l’app dedicata “C’è posto”.

“Questi sono i primi risultati della sinergia instaurata sin dal primo giorno con gli uffici Nonostante l’organico ridotto a causa del periodo feriale, riaprire a pieno regime le due sedi decentrate è un risultato importante, n particolar modo per il rilascio della carta d’identità elettronica, le cui richieste aumentano notevolmente proprio nel periodo estivo: quasi 300 ogni settimana”, spiega la sindaca Matilde Celentano. La delega ai servizi demografici è stata affidata all’assessora Francesca Tesone che aggiunge: “ Stiamo verificando la fattibilità, in termini di strumentazione tecnica e di implementazione di personale, della riapertura dell’ulteriore sede decentrata di Borgo Podgora”.