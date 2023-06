Salvataggio a Torre Paola, è un’esercitazione dei Vigili del Fuoco

SABAUDIA – Nelle giornate del 23 e 26 giugno il Comando Vigili del Fuoco di Latina ha pianificato, con il responsabile di settore, l’attività di mantenimento abilitazione del personale S.F.A. (soccorritore Fluviale alluvionale), in località Ponte Rosso ( Torre Paola)- Sabaudia. Il sito è stato individuato e scelto dopo aver interpellato, rispettivamente per le proprie competenze, tutte gli enti e proprietà interessati.

Con materiale S.A.F. si è simulata la calata del gommone e operatore dal un ponte. Il ribaltamento dello stesso con successiva uscita dell’operatore dal gommone ribaltato.

Teleferica (Telfer) e Uomo al guinzaglio.

In totale sono stati impegnati circa 12 unità operative del Comando.