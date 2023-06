Sapienza investe sul Polo Pontino di Ingegneria, inaugurato l’unico laboratorio di Analisi Termica dell’Ateneo

LATINA – Nella Facoltà di Ingegneria del Polo Pontino di Sapienza è stato inaugurato un nuovo laboratorio, unico per l’Ateneo, di Analisi Termica. I macchinari che gli studenti hanno a disposizione sono stati comprati in parte da Sapienza e in parte forniti dalla società Netzsch che li fornisce in comodato d’uso con l’obiettivo di formare i ragazzi e di conseguenza anche le aziende.

“Questo laboratorio permette di caratterizzare i materiali dal punto di vista termico e chimico e lo facciamo, come Sapienza, solo qui a Latina – spiega il professore Jacopo Tirillò, referente del progetto – E la scelta non è stata casuale, nella sede pontina ci sono gli spazi adeguati per ospitare le strumentazioni e poi perché stiamo cercando di investire e creare qui un centro di eccellenza sui materiali perché c’è un indotto industriale che ci supporta”.

Un polo che sta diventando una eccellenza, tanto che si registra una sorta di “pendolarismo al contrario – spiega il responsabile d’area, il professor Alessandro Corsini – tanti studenti di ingegneria da Roma vengono a Latina per seguire alcuni corsi”.

Le strumentazioni, (Dsc, Dma , Dilatometro e Tga con accoppiamento Ft-Ir dal costo di oltre 300 mila euro), sono state in parte comprate con i fondi di Sapienza, in parte fornite in comodato d’uso dall’azienda tecnologica internazionale Netzsch ed è stato lo stesso direttore Daniele Rebecchi a spiegarne il motivo: “Investiamo sulla preparazione degli studenti perché in questo modo aumentiamo le loro competenze e lo facciamo perché normalmente quando andiamo all’interno delle società e laboratori troviamo personale che non conosce le tecniche analitiche nell’analisi termica per risolvere le problematiche”.

