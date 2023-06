Travolto e ucciso su Via del Lido mentre va al mare: morto un 59enne di Latina

LATINA – Travolto mentre era in bicicletta su Via del Lido, è morto un uomo di 59 anni di Latina. Il ciclista questa mattina intorno alle 11 era in sella ad una citybike che procedeva in direzione di Capoportiere quando all’altezza del distributore Agip che si trova sul senso di marcia opposto, è stato sbalzato sul parabrezza di una Bmw che sopraggiungeva nella stessa direzione. L’uomo sbalzato a terra è morto sul colpo per le conseguenze del tragico impatto.

La bicicletta nonostante la presenza della pista ciclabile che collega Latina al Lido, era sulla carreggiata destinata alle auto, alcuni testimoni riferiscono, per svoltare nell’area di servizio dove era conosciuto.

Sul posto la polizia locale di Latina sta svolgendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. In ausilio la Volante della polizia e i carabinieri.