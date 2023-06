Treni in forte ritardo dalle 6 di questa mattina da e verso Roma

LATINA – La scia di ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria Roma – Napoli via Formia e Roma – Nettuno, si prolunga. La circolazione ferroviaria è ancora rallentata tra Pomezia e Campoleone per accertamenti dell’autorità giudiziaria. Secondo le primissime informazioni l’interruzione è legata al rinvenimento di un cadavere lungo la linea ferroviaria, con susseguente intervento delle autorità per le indagini e il recupero della salma della vittima, la cui identità non è ancora stata resa nota.

I rallentamenti superano i 60 minuti, ma alcuni treni hanno subito anche variazioni e cancellazioni.

