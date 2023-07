Cisterna Volley, nel roster anche il centrale Andrea Rossi

CISTERNA – Si avvicina a grandi passi l’uscita del calendario della prossima Superlega e, a Cisterna, si lavora per ultimare il roster che prenderà parte al massimo campionato. Presi: il martello turco Efe Bayram, l’opposto francese Théo Faure e con loro ora anche il centrale Andrea Rossi, ormai un veterano della massima serie nazionale che sarà a disposizione del tecnico spagnolo con il suo bagaglio di esperienza e tecnica. Saranno allenati da coach Guillermo Falasca.

L’ultimo arrivo è proprio Rossi, schiacciatore centrale, 34 anni, 202 centimetri, finora ha disputato 14 stagioni in Superlega, giocando 410 partite e totalizzando 1.956 punti (tra campionato e Coppa Italia) di cui 506 con il fondamentale del muro, altro suo punto di forza. «Sono molto legato a questo territorio e si vede dal fatto che, quello che sta per iniziare, sarà il mio nono campionato in provincia di Latina e posso dire che sono contento e soddisfatto della scelta che ho fatto – spiega Andrea Rossi, attualmente in vacanza all’estero ma carico a mille in vista della ripresa degli allenamenti con il resto della squadra – la situazione attuale ha portato molti cambiamenti e aspettiamo di vedere quale sarà la rosa al completo perché ci aspetta un campionato che, come sappiamo, sarà sempre molto impegnativo. Obiettivi? Sicuramente si dovrà partire lottando per la salvezza, così da poter dare continuità a questo progetto nuovo, poi quando questo primo target sarà stato centrato potremo valutare scenari futuri che, a luglio, è molto complicato prevedere».

Il centrale originario di Pratovecchio, in provincia di Arezzo dichiara: «Sono convinto che dovremo lavorare molto per provare a centrare il nostro obiettivo ma questo non mi spaventa perché sono abituato a lavorare molto e soprattutto credo nel gruppo – conclude Rossi – Dovremo trovare la giusta alchimia per superare insieme i momenti critici che potremo incontrare durante il campionato, ma questo non dovrà spaventarci. Mi auguro che i tifosi possano appassionarsi a questa squadra e sostenerla durante una stagione che si preannuncia, come sempre, molto interessante e difficile per noi».

Il Cisterna Volley è pronto anche a ufficializzare il nuovo organigramma societario che verrà svelato in una conferenza stampa in programma nei prossimi giorni presso il Comune di Cisterna, evento in cui verrà anche mostrato il nuovo logo societario.