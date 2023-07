Furto nello stabilimento balneare, arrestato minorenne e Serapo

GAETA – La Polizia è intervenuta ieri pomeriggio in uno stabilimento balneare a Marina di Serapo per una segnalazione di tentato furto a opera di due cittadini extracomunitari, uno dei quali armato di coltello. Uno dei malviventi, grazie alla descrizione die testimoni è stato subito individuato, si tratta di un 17 enne, mentre il complice è riuscito a scappare. Nella perquisizione personale è stato trovato indosso all’indagato un coltello a serramanico, poi sequestrato, e parte della refurtiva, uno smartphone ed una carta di debito, nascosta in uno zainetto. La refurtiva è stata restituita alla vittima. Il giovane pregiudicato è stato denunciato alla competente Procura Minorile per i reati di porto abusivo di armi e ricettazione e affidato ai Servizi Sociali del Comune di Gaeta in quanto minorenne.