Latina, mare inquinato alle foci Verde e Rio Martino, Fiore e Majocchi: «Verifiche su tutto il litorale»

LATINA – Non arrivano buone notizie per la marina di Latina dall’indagine sullo stato di salute delle acque marine condotta da Goletta Verde. I dati del monitoraggio sono stati presentati martedì 11 luglio a Ventotene, quarta tappa del tour della storica campagna di Legambiente. Diversamente dal resto della provincia, in particolare il sud in cui si registra un’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, i prelevamenti effettuati a Foce Verde e Rio Martino segnalano una situazione di forte inquinamento. Addirittura, il tratto di Foce Verde restituisce valori due volte superiori il limite consentito. Lo sottolineano i consiglieri comunali del Pd Daniela Fiore e Leonardo Majocchi.

«I prelevamenti effettuati alle foci dei canali del Ponte Mascarello e di Rio Martino – sottolinea Fiore – presentano i valori più alti, ben oltre le soglie di legge. Tuttavia sono indicativi di uno stato di inquinamento diffuso per il quale è necessario attivare da subito i soggetti competenti, affinché si avviino le verifiche per individuare le cause, estendendo l’analisi a tutto il litorale».

«Investiremo del problema la Commissione Ambiente – annuncia il consigliere e segretario comunale del Pd, Leonardo Majocchi – chiedendo l’audizione di Acqualatina, per verificare se le criticità siano legate al funzionamento degli impianti di depurazione, e dell’Arpa per capire se sono previste ulteriori analisi alla luce dei dati preoccupanti diffusi da Goletta Verde».