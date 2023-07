Latina, avviato lo sgombero dell’ex Hotel de La Ville di fronte all’ospedale

LATINA – E’ cominciato questa mattina lo sgombero dell’ex Hotel de La Ville a Latina. La struttura ricettiva chiusa da anni per fallimento, in Via Scaravelli, era da tempo divenuta rifugio per disperati e almeno in tre occasioni si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per roghi che si erano sviluppati all’interno dei locali.

La scorsa settimana la questione era stata affrontata in un vertice in Prefettura convocato dal Prefetto Maurizio Falco e in seguito il Comune di Latina aveva emesso un’ordinanza di messa in sicurezza intimando all’attuale proprietario di vietare l’accesso ad estranei.

Oggi l’operazione coordinata dalla Questura di Latina con la partecipazione dei carabinieri, della polizia locale e dei servizi sociali del Comune di Latina.