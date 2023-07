Migliorerà la depurazione a Ponza e Ventotene

LATINA – Migliorerà la depurazione sulle isole di Ponza e Ventotene grazie ad un doppio finanziamento. Il Ministero dell’Ambiente ha infatti pubblicato gli esiti dell’attività istruttoria condotta sulle proposte progettuali presentate da Regioni e Provincie autonome per la Misura M2 C4 inerente a investimenti su fognature e depurazioni. Tra le 328 candidature totali registrate, è stata proposta l’ammissibilità a finanziamento a 176 proposte progettuali, due delle quali riguardanti l’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – Lazio Meridionale, Latina.

Tra i territori interessati Ponza e Ventotene, per i quali sono previsti due diversi interventi: il potenziamento dell’impianto di depurazione Giancos (Ponza), per il quale verranno disposti più di 4 milioni di euro di finanziamento e l’adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione nella località Faro (Ventotene), per il quale verrà disposto più di 1 milione di euro di finanziamento.

L’investimento, che sarà implementato all’emanazione del decreto, coprirà un totale di 4.100 residenti del territorio dell’ATO4 entro il 2026.

“Due delle proposte progettuali riguardanti il territorio dell’ATO4 sono state ritenute ammissibili a finanziamento. È un risultato significativo, per il quale desidero ringraziare il Ministero sulla fiducia accordataci – commenta il Presidente di Egato 4 Lazio Meridionale Latina e della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli – L’investimento ci permetterà di migliorare notevolmente il sistema di depurazione di Ponza e Ventotene, garantendo un ambiente più sicuro per gli oltre 4 mila cittadini interessati”.