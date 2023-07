Plastic Free, iniziativa ecologica a Torre Astura

NETTUNO – Plastic Free organizza per il 16 luglio la passeggiata ecologica lungo il sentiero che porta a Torre Astura e la spiaggia adiacente al castello. I referenti coinvolti sono Salvatori Adriano, Salvatori Silvia, Lorenzo Paris ed Emanuele Sabino. L’appuntamento, il sesto degli ultimi 3 anni, è domenica alle 8:30 al parcheggio di Torre Astura. La passeggiata durerà all’incirca 3 ore. I partecipanti-volontari devono presentarsi muniti di guanti da giardinaggio e dell’occorrente per sopportare il sole (acqua e cappellino). Per iscriversi all’evento il link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4892/16-lug-nettuno .

Al termine dell’evento la giornata per chi vorrà proseguirà per un bagno nel mare di Torre Astura.