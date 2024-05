Slow Food Day, appuntamenti a Latina e Pontinia

LATINA – Sabato 18 Maggio 2024 torna lo Slow Food Day, la festa della rete di Slow Food in tutta Italia. E’ la giornata in cui tutte le associazioni territoriali e regionali e le comunità, organizzano eventi nelle piazze, nelle aziende dei produttori con i cuochi dell’Alleanza. Tutte iniziative che vogliono evidenziare la consapevolezza che presiede dietro le scelte quotidiane che testimoniamo la nostra visione di una relazione buona, pulita giusta e sana tra donne, uomini e natura. Riaffermazione del vero valore del cibo e conseguente riscoperta del piacere del gusto.

Sono due gli appuntamenti su Latina.

APERITIVO SLOW IN VIGNA – Venerdì 17 Maggio 2024 aspettando lo Slow Food Day, dalle ore 17.30 fino al tramonto, nella cornice dei vigneti dell’azienda vitivinicola “Cantina Villa Gianna” si potranno degustare i prodotti storici e stagionali del periodo e del territorio: fave, pecorino, scrocchiarella e porchetta, accompagnati dai vini d’eccellenza dei padroni di casa e dal dj set di Alektron. La partecipazione ha il costo di 15€. Tutti i prodotti in degustazione sono forniti da aziende del mondo Slow Food. Info e prenotazioni: Sara 327.1274382 – Alessandro 338.6735666

AGRICOLTURA – Sabato 18 maggio 2024 ore 10:00 l’appuntamento è con l’azienda “Agricola Marasca” (Via Migliara 53 1/2) a Pontinia per una giornata alla scoperta del pomodoro. “Conosceremo in maniera più approfondita – spiegano da Slow Food – una delle eccellenze del nostro territorio Pontino; la giornata sarà vissuta all’interno dell’”Agricola Marasca” grande e bella realtà produttiva non solo per il pomodoro ma anche per la pasta bio e l’extravergine d’oliva, riconosciuto nella guida degli “Extravergini 2024”. La giornata sarà arricchita da una breve passeggiata didattica nel cuore della produzione, per scoprire da vicino le delicate fasi del trapianto delle piantine sul campo; occasione unica per toccare con mano la coltivazione avviata ad un percorso di sostenibilità. Al termine della mattinata, una gustosa degustazione dei prodotti aziendali”. L’attività è gratuita. Prenotazione obbligatoria al 3299452307.

Durante gli eventi ci sarà la possibilità di aderire all’appello dell’inserimento all’insegnamento dell’educazione alimentare all’interno le scuole di ogni ordine e grado. Potete sottoscrivere l’appello direttamente da qui: https://appelloeducazionealimentare.it/appello/