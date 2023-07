Risalita del livello del mare e rischio inondazione, un ricercatore di Latina ne parla all’ Inqua

LATINA – Ha preso il via venerdì a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il XXI Congresso International Union for Quaternary Research (#INQUA), il più importante appuntamento della comunità scientifica internazionale delle Scienze del Quaternario per lo studio dell’evoluzione del pianeta, del paesaggio e degli ecosistemi.

A parlare di evoluzione delle coste e del rischio inondazione da risalita del livello del mare sarà un ricercatore pontino dell’Enea, Sergio Cappucci del Laboratorio Tecnologie per la DInamica delle Strutture e la PREVenzione del rischio sismico e idrogeologico in una sessione che si terrà il 19 luglio dalle 8:30 alle 13.

Si tratta di un appuntamento utile per avere informazioni preziose a comprendere meglio anche le dinamiche della costa pontina e del sistema dunale oggi fortemente minacciati dall’erosione costiera.