Reading Party al Circolo cittadino: si legge e ci si scambiano consigli e opinioni

LATINA – Stasera (venerdì 17 maggio) al Circolo Cittadino di Latina si terrà il primo appuntamento di “Latina Reading Party”. Alle 20,30, si realizza l’idea, partita dal Comitato Direttivo dello storico circolo di Piazza del Popolo: un evento di lettura nello stile nato a New York dove, per staccare dalla vita frenetica e iperconnessa, sono stati creati gruppi di lettura e community in cui condividere insieme agli altri il piacere di leggere. “È stato un successo e l’iniziativa ha dilagato nelle maggiori capitali europee. Qui a Latina la nostra idea è stata accolta da un gruppo di scrittori e giornalisti pontini, che si sono attivati per organizzarla”, spiega la vicepresidente del Circolo Cittadino Mariassunta D’Alessio.

COME FUNZIONA – La lettura slow consiste nel portare da casa un libro, spegnere il cellulare e, nel salone del Circolo, immergersi in silenzio nella lettura per circa mezz’ora. “Trascorso questo tempo si mette in comunione quanto letto – aggiunge D’Alessio – . Chi legge una pagina interessante del suo libro. Chi lo commenta. Chi vuole sapere di più di quello degli altri. È il momento, insomma, dello scambio di opinioni e consigli. Complice anche qualche stacco musicale, è la situazione adatta per conoscere di più e meglio la nostra letteratura. E conoscere anche altra gente. Qualcuno dice che sono occasioni di “connessione” con chi ha la stessa passione per i libri, e di disconnessione dal digitale. Si, perché la regola principale che tutti dovranno assolutamente adottare è di spegnere il cellulare”.