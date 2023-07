San Felice Circeo, musiche di Ennio Morricone con l’Orchestra Xilon

SAN FELICE CIRCEO – Proseguono gli appuntamenti del programma Circeo Estate d@mare, organizzato dal Comune di San Felice Circeo in sinergia con l’associazione Pro Loco e grazie al contributo della Regione Lazio. Dopo il successo ottenuto dalla kermesse sportiva Circeo Multisport, che ha visto sfidarsi negli sport da spiaggia atleti professionisti e non solo, offrendo anche coinvolgenti momenti di intrattenimento, il prossimo appuntamento ci sarà il 15 luglio nell’Anfiteatro di Vigna La Corte, nel centro storico del paese.

L’Orchestra Xilon, diretta dal maestro Paolo Matteucci, nella suggestiva cornice dell’anfiteatro di Vigna La Corte, incastonato nel centro storico di San Felice Circeo, ricorderà attraverso le note l’intramontabile genio del maestro Ennio Morricone. Attraverso indimenticabili colonne sonore come “Mission”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “C’era una volta in America”, sarà possibile raccontare in musica il Genio del premio Oscar scomparso tre anni fa, le cui composizioni sono in grado di appassionare ed emozionare tutte le generazioni. Tra gli artisti che si esibiranno: Andrea Paoletti (violino), Mario Caporilli (tromba), Graziana Giansante (oboe), Licia Missori (pianoforte), Viviana Ullo (voce).

Valore aggiunto della manifestazione, che è a ingresso gratuito, sarà la cornice: l’area di Vigna La Corte. Un luogo magico incastonato nel cuore del borgo medievale, in cui, la sera del 15 luglio, sotto la luce della luna, si fonderanno storia e musica per una notte indimenticabile.