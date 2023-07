Torna Ninfa di sera: teatro e musica nel Giardino dei Caetani

LATINA – Torna “Ninfa di sera”, nell’area eventi del Giardino di Ninfa la rassegna estiva dedicata alla musica e al teatro organizzata dalla Fondazione Roffredo Caetani in collaborazione con il Campus Internazionale di Musica, la compagnia del Teatro Fellini di Pontinia, l’associazione culturale La Lestra e la 52nd Jazz. Undici appuntamenti con spettacoli teatrali, musica classica e serate dedicate al jazz con importanti ospiti provenienti da tutto il mondo e la possibilità di visitare il Giardino di Ninfa al tramonto.

IL PROGRAMMA

TEATRO, OSPITE D’ECCEZIONE FILIPPO NIGRO – Il 21 luglio lo spettacolo con Filippo Nigro protagonista di “Every Brilliant Thing (Le cose per cui vale la pena vivere)”. nell’area eventi del Giardino di Ninfa, il celebre attore porta in scena un’opera teatrale dello scrittore britannico Duncan Macmillan scritta nel 2013 assieme a Jonny Donahoe (che ne è stato anche il primo interprete). La pièce – un’autobiografia brillante scandita da liste di “cose per cui vale la pena vivere” – è stata presentata in versione originale con grande successo al Festival di Edimburgo e al Barrow Street Theatre di New York e in tour internazionale, fra Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda. Nel 2021 viene messo in scena in Italia, nella traduzione di Michele Panella con la regia a quattro mani di Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro, anche attore protagonista dello spettacolo, per la coproduzione di CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e Sardegna Teatro. (La scheda completa dello spettacolo “Every Brilliant Thing”)

Giada Prandi sarà invece protagonista dello spettacolo “Amori difficili”. Altri due appuntamenti con il teatro, il 4 e il 6 agosto, con lo spettacolo diretto dal regista Massimiliano Farau. Con Giada Prandi, Salvatore Palombi e Joana Estebanell Milian. Musiche eseguite dal vivo da Erasmo Bencivenga Trio. Una sublime “leggerezza” – la qualità letteraria e umana su cui tanto brillantemente Calvino teorizzerà poi nella più celebre delle sue Lezioni Americane – è la cifra stilistica de Gli amori difficili, raccolta di brevi racconti scritti fra il 1949 e il 1967. (Qui la scheda completa dello spettacolo “Amori difficili”).

Come e quando: Gli spettacoli teatrali organizzati in collaborazione con il Teatro Fellini di Pontinia e l’associazione culturale La Lestra si terranno il 21 luglio, il 4 e 6 agosto 2023 dalle ore 21. Info a https://www.giardinodininfa.eu/blogs/notizie/ninfa-di-sera-2023

CAMPUS INTERNAZIONALE DI MUSICA – Due appuntamenti il 29 e 30 luglio

Il Campus Internazionale di Musica, grazie alla consolidata partnership con la Fondazione Roffredo Caetani, ha previsto quest’anno, nell’ambito del suo ricco programma di eventi estivi per la 59esima edizione del Festival Pontino, due serate davvero speciali al Giardino di Ninfa. Il Maestro Andrea Lucchesini sarà il protagonista dell’evento del 29 luglio al Giardino di Ninfa, nel piazzale dell’antico municipio del Giardino di Ninfa. Il celebre pianista terrà un concerto con un programma d’eccezione: F.Chopin, Tre notturni, op.), R. Caetani, Improvvisi nn. 3-4, F.Chopin, Andante spianato e grande polacca op. 22, F.Chopin, 24 Preludi op. 28.

Altro appuntamento il 30 luglio, nell’area eventi del Giardino, alle ore 21 con i Giovani Filarmonici Pontini – Giovanni Gnocchi, violoncello e Alessandro Buccarella, direttore.

Info e dettagli sui programmi e le modalità di prenotazione per gli eventi del Campus Internazionale di Musica sul sito www.campusmusica.it – (prenotazioni biglietteria@campusmusica.it – whatsapp 3297540544). Info anche qui: https://www.giardinodininfa.eu/blogs/notizie/ninfa-di-sera-2023

NINFA JAZZ 2023 – Anche quest’anno l’area eventi del Giardino di Ninfa ospiterà una rassegna jazz con artisti provenienti da tutto il mondo. Sei appuntamenti dal 28 luglio al 26 agosto. David Kikoski, il celebre pianista jazz americano sarà uno degli ospiti di punta della rassegna della 52nd jazz.

Si parte il 28 luglio (ore 21.30) con Buenos Aires Cafè Quintet feat. Annalisa Biancofiore, appuntamento poi il 5 agosto (ore 21.30) con David Kikoski Trio. Ninfa Jazz prosegue venerdì 11 agosto con il Nicola Borrelli Quartet e sabato 12 agosto con Antonio Del Sordo 4et feat. Giovanni Amato – “Flowers”, altra serata speciale il 19 agosto con Francesca Tandoi Trio e la chiusura, il 26 agosto, con Francesco Ciniglio presenta: Nebula. (Qui il programma completo e le schede degli appuntamenti jazz).

Come e quando: gli appuntamenti com la rassegna jazz si terranno il 28 luglio, 5 agosto, 11 agosto, 12 agosto, 19 agosto*, 26 agosto* 2023 alle ore 21.30. Info a questo link: https://www.giardinodininfa.eu/blogs/notizie/ninfa-di-sera-2023 (*non disponibile la formula full experience).

Importante: sul sito www.giardinodininfa.eu (a questo link https://www.giardinodininfa.eu/collections/giardino-di-ninfa) si potrà prenotare esclusivamente la visita per le aperture del fine settimana e dei giorni festivi indicate nel calendario delle giornate di visita 2023. L’abbinamento spettacolo-visita al tramonto per la rassegna “Ninfa di sera” dedicata agli eventi serali al Giardino di Ninfa è disponibile esclusivamente secondo le modalità indicate nella sezione dedicata alla rassegna, a questo link: https://www.giardinodininfa.eu/blogs/notizie/ninfa-di-sera-2023 .

Informazioni aggiornate su tutte le iniziative della Fondazione Roffredo Caetani sono sempre disponibili sui canali social del Giardino di Ninfa e sul suto www.frcaetani.it nella sezione dedicata alle news e agli eventi. La rassegna “Ninfa di sera” rientra nel calendario delle iniziative culturali organizzate dalla Fondazione Roffredo Caetani con i Parchi Letterari. Media partner La Repubblica.