Un insolito duo al Festival Pontino di Musica giovedì 6 luglio nella Corte comunale di Sabaudia

SABAUDIA – Giovedì 6 luglio (ore 21) il Festival Pontino di Musica dà appuntamento alla Corte comunale di Sabaudia per un originale concerto con la fisarmonica di Massimiliano Pitocco e l’harmonica di Gianluca Littera, un incontro fra ance ‘libere’ come piace raccontarlo ai due musicisti, che suonano su due strumenti, appartenenti, appunto, alla famiglia degli strumenti ad ancia.

Gianluca Littera è ad oggi uno tra i pochissimi solisti a livello internazionale a proporsi con lo strumento dell’harmonica sia in ambito classico che in ambito jazz, regolarmente ospite d’importanti manifestazioni internazionali e istituzioni musicali. Massimiliano Pitocco rientra fra i migliori fisarmonicisti italiani, vincitore di premi internazionali e collaborazioni prestigiose nell’ambito dello spettacolo, da Milva a Nicola Piovani, da Michele Placido a Ennio Morricone e molti altri.

Grazie alla versatilità di repertorio dei due interpreti, fra originali trascrizioni e adattamenti, il concerto spazierà dal barocco al jazz fino alle sonorità del flamenco, con alcuni brani di raro ascolto. La serata si apre con un omaggio a Johann Sebastian Bach di cui si ascolterà la Sonata in sol minore BWV 1029 originariamente per viola da gamba e clavicembalo, e si prosegue con Danzón n. 2 composta nel 1994 dal messicano Arturo Márquez, uno dei brani più popolari ed eseguiti del paese latinoamericano, con l’impiego e melodie e ritmi del danzón, lo stile di danza di origine cubana, molto radicato anche in Messico. Composta originariamente per quartetto di sax, la Suite Hellénique di Pedro Iturralde, scomparso nel 2020, è uno dei brani più noti del compositore spagnolo che fu anche eccellente sassofonista cimentandosi anche nel jazz e nei ritmi del flamenco. È invece fisarmonicista il polacco Leszek Kołodziejski, classe 1981, di cui si ascolterà Anthill. Il ricco programma si completa con Sonata 1963 dell’americano Frank Proto (originariamente per contrabbasso e pianoforte) e Poema di Marlos Nobre, ottantaquattrenne compositore brasiliano dalla scrittura eclettica in cui si fondono tradizione classica e musica popolare brasiliana. Infine un omaggio al maestro Ennio Morricone, con cui Littera e Pitocco hanno più volte collaborato, e di cui faranno ascoltare alcune brani tratti dalla musica per film di Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore.

Info: info@campusmusica.it, tel. 329-7540544, www.campusmusica.it

Biglietti: 10 euro (ridotto 5). Riduzioni per i possessori di Youth Card. Per poter assistere ai concerti del Festival Pontino è consigliata la prenotazione via WhatsApp al 329-7540544 oppure via email a biglietteria@campusmusica.it

Ufficio stampa: Sara Ciccarelli, cell 339 7097061 stampa_festivalpontino@panservice.it

:::::::::::::::::::

GIANLUCA LITTERA dopo aver conseguito con il massimo dei voti e la Menzione d’Onore il Diploma di Viola, nel 1985, Gianluca Littera scopre l’armonica cromatica e vi si dedica totalmente, sino a diventare oggi uno tra i pochissimi solisti al Mondo a proporsi con questo strumento sia in ambito classico sia in ambito jazz. È regolarmente ospite d’importanti manifestazioni internazionali e istituzioni musicali quali Orchestra Sinfonica di Norimberga (Germania), Guangzhou Symphony Orchestra (Cina) l’Accademia Nazionale Santa Cecilia, Orchestra dell’Arena di Verona, Orchestra Nazionale Lituana, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Brasile), Orchestra della Svizzera Italiana, Tonkünstler-Orchester Niederösterreich (Austria), Orquesta Sinfónica de Bilbao (Spagna), Orchestra d’Archi del Cremlino (Russia), Orchestra Nazionale Estone (Estonia), Orchestre Régional de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur (Francia), Orquesta Sinfónica de Acapulco (Messico), Orquesta de la OFUNAM (Messico), Orquesta Sinfónica de Castilla y Leon (Spagna), l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra Haydn di Bolzano, Orquesta Sinfónica de Gran Canaria (Spagna) , Houston Symphony Orchestra (USA), Neuen Lausitzer Philharmonie (Germania). Ha collaborato in molte occasioni con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma: sia in concerto che in progetti discografici con il M° Chung e anche in occasione del Concerto di Inaugurazione dello spazio all’aperto del Nuovo Auditorium di Roma La Cavea dedicato alla Musica nel Cinema (2003), con un programma di composizioni arrangiate e dirette dal premio Oscar Louis Bacalov. Per lui hanno scritto numerosi compositori, tra cui Ennio Morricone che nel 2010, sempre con l’Orchestra dell’Accademia, ha eseguito in prima mondiale la composizione Immobile n.2 sotto la direzione dello stesso compositore. Collabora con l’Orchestra Kremerata Baltica del violinista Gidon Kremer, con il quale si è esibito in Europa e nel Festival di Lockhenaus in Austria (2011). Nel 2010 ha registrato assieme all’Orchestra Svizzera Italiana il Concerto di Villa Lobos, presso gli studi della RSI di Lugano (CH) e concerto con diretta radiofonica. Nel marzo 2010 ha eseguito in prima mondiale il Concerto per Harmonica e Orchestra n. 2 di G. Whehttam, con l’Orchestra Haydn di Bolzano diretta da György Györgivanyi Ráth. Nel 2012 ha suonato a Vienna al Musikverein con l’Orchestra Tonkünstler-Orchester Niederösterreich diretta da Andrea Orozco. La sua interpretazione del Divertimento di Gordon Jacob assieme al quartetto d’Archi della Scala è stata inserita dal Festival “Asolo Musica” nel CD pubblicato per il trentennale dell’attività del Festival. Particolarmente attivo nell’ambito della musica contemporanea Gianluca Littera nel 2016 è stato ospite del prestigioso “Festival Presences” a Parigi, presso l’auditorium “Maison del la Radio”, per eseguire il brano a Lui dedicato dal compositore Francesco Filidei per harmonica ed ensamble. In ambito jazzistico, annovera collaborazioni con artisti Internazionali quali Ute Lemper ed Ivan Lins…con la sua recente formazione jazzistica “Double Breath”, di cui fa parte anche il contrabbassista Furio di Castri, ha già realizzato tour europei e internazionali ospite del Festival Jazz di Shanghai in China, Festival Erl (Austria), Edimburgo, Belfast. Attivo anche in campo didattico dal 2014 tiene corsi di Harmonica Cromatica presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, iniziativa unica nel suo genere. È stato ospite di Istituzioni Universitarie per illustrare le potenzialità e letteratura dedicata all’Harmonica Cromatica come l’Università Roma 3 di Roma ed il Conservatoio Superieur de Musique et Dance de Paris nella classe di composizione di Stefano Gervasoni. Nel 2016 ha presentato al Festival Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo un concerto dedicato alle ance libere (free reeds) assieme al fisarmonicista Fausto Beccalossi e al bandoneonista Daniele di Bonaventura. Inoltre, dirige e compone per la propria formazione cameristica Ensemble Project con cui ha pubblicato il cd Sconcertango.

MASSIMILIANO PITOCCO ha iniziato a 7 anni lo studio del Bajan con il M° A. Di Zio e successivamente a Parigi con il M° M. Bonnay, diplomandosi nel 1992 al Conservatorio Nazionale Superiore, nel 1993 al Conservatorio della Ville de Paris e sempre nello stesso anno al concorso regionale d’Ile de France ottenendo ovunque il primo premio con medaglia d’oro. Nel 1992 si diploma con lode in Organo a Pescara con G. Franzoni, nel 1994 in Fisarmonica a Bari e ha studiato Fuga e Composizione con il M° E. Alandia. Si è perfezionato successivamente in Bajan con F.Lips, W.Zubitsky, J.Mornet, M.Ellegaard, e in Organo con T. Kopman, D. Roth, L. Rogg e per due anni a Cremona con M. Radulescu. È vincitore di numerosi concorsi internazionali di Bayan, tra cui il primo premio a Castelfidardo (1986 e 1988) e il secondo premio alla Coppa del Mondo organizzata in Svizzera (1989). È spesso invitato a conferenze e seminari oltre che a presiedere le giurie delle più importanti competizioni internazionali quali il Premio di Castelfidardo e Klingenthal. Ha suonato in importanti teatri di tutto il mondo come quelli di Monaco, Francoforte, il Concertgebouw di Amsterdam, Bruxelles, Amburgo, Lisbona, Belgrado, Stoccolma, Vienna, Parigi, Lione, Lussemburgo, Budapest, Konzerthaus di Berlino, la Tonhalle di Zurigo e Lucerna, Città del Mexico, Sydney, Tokyo, Yokohama, EAU, Marocco, San Paolo di Brasile, USA, e nei maggiori teatri italiani come il Parco della Musica a Roma, il Goldoni di Venezia, il Bellini di Napoli, il Politeama di Lecce, il Verdi di Trieste, la Pergola di Firenze, la sala Verdi di Milano, il Massimo e il Biondi di Palermo, il Piccinni di Bari, il Comunale di Bologna. Da anni suona anche il Bandoneòn e si è dedicato al Tango in particolare alla musica di Piazzolla; nel 1998 ha fondato il quartetto Four for Tango, nel 2000 il TrisTango e nel 2006 il sestetto Viento de Tango. Nel 2002 ha suonato e diretto in Svizzera l’opera Maria de Buenos Aires di Piazzolla- Ferrer riscuotendo notevole successo di pubblico e di critica. Ha collaborato e collabora con grandi musicisti e attori quali Milva, Luis Bacalov, Ennio Morricone, Ivan Fedele, Sylvano Bussotti, Gidon Kremer, Nicola Piovani, Vinicio Capossela, Michele Placido, L. Mastelloni, D. Riondino, Adolfo Margotta; ha registrato numerose colonne sonore per film di cinema e televisione e inciso diversi cd per le case discografiche Dynamic, Wergo, Sculture d’ Aria, Riovoalto-Ducale, Wide, Azzurra e MAP. È titolare della cattedra di Bajan presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma e tiene corsi di perfezionamento al festival di Portogruaro e l’Accademia Musicale Pescarese.