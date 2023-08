90 anni di Sabaudia, riapre il foyer del Cinema Augustus

SABAUDIA – Per il 90° di Sabaudia si riapriranno le porte dello storico Cinema Augustus. O meglio, quelle del restaurato foyer. Succede a 10 anni di distanza dalla sua chiusura e l’inaugurazione avverrà con una mostra fotografica, il 5 agosto alle 18, nell’ambito dei festeggiamenti per la Città. Saranno presenti anche i cittadini di Sabaudia nati proprio nel 1933 e che hanno contribuito allo sviluppo economico e sociale della Città. “Gli storici sabaudiani – spiegano dal Comune in una nota – riceveranno dal sindaco Mosca una pergamena, con il bollo di Poste che raffigura la posa della prima pietra”.

Per i 90 di Sabaudia è stato emesso un francobollo dedicato con annullo speciale e chi vorrà acquistare la cartolina potrà recarsi alle 17:30 allo stand di Poste Italiane, in Piazza del Comune, davanti all’ingresso del Cinema.

Sempre lo stesso giorno, alle 16:45 nella corte comunale saranno presentati alla stampa dal Soprintendente Francesco Di Mario, i lavori di riqualificazione del Palazzo Comunale, e la giornata si concluderà con il maestro Francesco Belli che dirigerà il concerto della Latina Philharmonia e del Coro Annuntiatae Cantores (alle 21,30) sul sagrato della Chiesa SS. Annunziata.

Il sindaco Alberto Mosca e tutta l’Amministrazione invitano la cittadinanza a partecipare.