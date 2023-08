Al via le 28esima edizione del Caroso Festival a Lanuvio e Sermoneta

SERMONETA – Il Caroso Festival si appresta a festeggiare la ventottesima edizione proponendo alcuni dei nomi più importanti della seicorde in quella che può essere considerata la rassegna dedicata alla chitarra tra le più longeve a livello mondiale. Quattro gli appuntamenti da segnarsi in agenda, tre concerti e un’esposizione a tema, che si terranno nelle giornate di venerdì 4, venerdì 11 e sabato 12 agosto, come sempre in differenti location. Perché, la bellezza del Caroso Festival, è quella di offrire le molteplici espressioni della chitarra in alcune delle più belle e storiche strutture dei territori di Sermoneta e Lanuvio, grazie ad alcuni dei giovani autori e più esperti interpreti, sia italiani che provenienti dall’estero. Ogni performance sarà ad ingresso gratuito ma limitata a un numero di persone, massimo 50.

Ad aprire la rassegna venerdì 4 agosto alle ore 21 presso il Teatro Comunale Don Bosco di Lanuvio sarà Alberto Cumplido, compositore, poeta, chitarrista e direttore del festival “Entrecuerdas” in Cile, suo paese d’origine. Ha intrapreso la carriera del chitarrista già all’età di 12 anni mostrando fin da subito il talento tanto da arrivare a suonare nel giro di pochi anni un repertorio di opere barocche di Bach, Vivaldi e Handel. Dai Classici si è spostato ai Contemporanei iniziando ad indagare il lavoro del cubano Leo Brouwer, dell’inglese Benjamin Britten e del giapponese Toru Takemitsu. Cumplido è attualmente impegnato su vari fronti musicali con particolare riferimento ai concerti da solista e nella scrittura di opere contemporanee per i quartetti da camera.

La rassegna si trasferirà successivamente a Sermoneta quando venerdì 11 agosto dalle ore 21 presso la Chiesa San Michele Arcangelo si esibirà il francese Éric Franceries, chitarrista internazionale con una ricca carriera in concerto sia come solista che in musica da Camera, viaggiando dal Giappone agli Stati Uniti, oltre che ospite in quasi tutti i paesi europei. Franceries attraversa le generazioni e i confini della seicorde, diventando negli anni l’interpretazione vivente sul palco del passaggio dal Classico al Moderno. Dal 2018 Franceries è insegnante di chitarra classica presso il Conservatoire à Rayonnement Départemental de Villeurbanne. Il giorno dopo, sabato 12 agosto, stessa location, stesso orario di inizio, la scena sarà tutta per il cubano Manuel Espinás, tra i nomi più celebri della nuova scena musicale internazionale. Si è esibito come solista in Italia, Spagna, Uruguay, Argentina, Brasile, Stati Uniti, Venezuela, Perù, Colombia e Messico. È stato ospite alla conferenza annuale della Guitar Foundation of America nel 2000 dirigendo il Paracho Guitar Ensemble. Ha suonato con l’Orchestra Sinfonica di Valencia, l’Orchestra Sinfonica dello Stato del Messico, l’Orchestra Sinfonica di Matanzas e l’Orchestra Sinfonica di Camagüey entrambe di Cuba, oltre che con il Quartetto Latinoamericano.

La due giorni sermonetana si aprirà quest’anno con un originale appuntamento previsto per le ore 19 in entrambi i giorni, quando il liutaio Gioachino Giussani presenterà le sue opere d’arte. Proveniente da Anghiari, in provincia di Arezzo, dove ha stabilito dal 1976 il suo laboratorio, crea chitarre con la passione e precisione centenaria, grazie anche al supporto del promettente figlio Jacopo che sta apportando un taglio più fresco e innovativo all’azienda di famiglia. Gioacchino mostrerà dal vivo agli appassionati e professionisti della seicorde le sue particolari produzioni attualmente suonate in ogni parte del mondo.

Il Caroso Festival è come sempre ideato e diretto dal maestro Stefano Raponi il quale si avvale del patrocinio dei comuni Città di Sermoneta e Lanuvio, con il supporto degli sponsor l’Università delle Tre Età Sermoneta, La M.U.Sica – Strumenti Musicali Roma, Aurora Medieval House e Oriental Flowers. Per avere ulteriori informazioni sulla manifestazione si può visitare il sito ufficiale www.carosofestival.it mentre per prenotazione dei posti gratuiti si può inviare una email info@carosofestival.it o un messaggio whatsapp al numero 3282729468.