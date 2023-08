Tre Tac fuori uso al Goretti di Latina, corsa alla riattivazione. Ripartita la Tac Force

LATINA – Dopo che in meno di 48 ore sono andate fuori uso per guasti di varia natura le tre tac dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, è corsa alle riparazioni. Con l’intervento dei tecnici addetti alla manutenzione degli apparecchi è stata affrontata per prima la riparazione della tac force, l’apparecchiatura più performante, capace di eseguire una tac in due secondi e dunque in grado di fare un numero di esami decisamente più elevato rispetto alle altre due. La riparazione è avvenuta nella mattina di oggi lunedì 7 agosto, facendo tirare un sospiro di sollievo alla struttura. Attivate anche le procedure per gli altri due tomografi e in giornata è attesa la componente da sostituire sulla tac principale del pronto soccorso.

Ieri, per non azzerare l’assistenza, la Asl era riuscita ad ottenere dall’Icot l’attivazione della tac che si trova presso la struttura specializzata in ortopedia con la messa a disposizione del radiologo. “Si è trattato di guasti causati dai forti sbalzi di corrente dovuti al maltempo di venerdì”, assicura la manager Silvia Cavalli

E non c’è pace per la radiologia: la rottura delle tac arriva dopo l’incendio del 13 luglio che ha messo fuori uso il sofisticato sistema di ricostruzione delle immagini in uso al reparto, tutt’ora non funzionante.