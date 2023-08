Tre Tac fuori uso al Goretti di Latina in meno di 48 ore, pazienti gravi dirottati a Roma. Gli altri all’Icot

LATINA – In meno di 48 ore sono andate fuori uso per guasti di varia natura le tre tac dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La prima ad accusare problemi e a spegnersi, venerdì nel tardo pomeriggio, è stata quella storica del pronto soccorso, la GE, un apparecchio che nonostante gli anni è ritenuto molto affidabile e che viene utilizzato intensivamente nella struttura di emergenza. Tutto il suo carico, quindi, è stato dirottato sulla Tac Force, la nuova apparecchiatura arrivata a Latina con la riconversione del progetto di Alta Diagnostica, capace di eseguire un esame di precisione in due secondi, utilizzatissima durante il covid. Ma dopo poche ore, il sabato, anche questo sofisticato apparecchio è andato fuori uso. Quello che nessuno poteva immaginare, o meglio che si sperava non accadesse, è accaduto domenica nella tarda mattinata quando anche la la terza Tac, quella più recente, ma meno performante del pronto soccorso ha abbandonato il campo.

Ne sono seguiti momenti di sconcerto. La conseguenza è stata che i pazienti gravi in arrivo al Goretti con l’Ares 118 sono stati dirottati su Roma, mentre per gli altri era a disposizione solo la tac di Terracina. Al termine di una giornata convulsa la Asl è riuscita ad ottenere dall’Icot l’attivazione della tac che si trova presso la struttura specializzata in ortopedia con la messa a disposizione del radiologo (che in genere è solo reperibile).

Ora si attende il ripristino, non facilissimo ad agosto quando tutte le attività sono a scartamento ridotto, anche perché, fin quando i tecnici non avranno “visitato” le tac per capire quale “malattia” le abbia colpite, non saranno noti i tempi di “guarigione”.

Oggi intanto al primo piano del Goretti, si inaugura il nuovo reparto di Emodinamica e Utic (la terapia intensiva cardiologica) e per il taglio del nastro arriverà il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca finito nel mirino nelle ultime ore, dopo le dichiarazioni sulla Strage di Bologna del suo portavoce.