Uno spettacolo teatrale dedicato ad Aldo Manuzio editore e stampatore

BASSIANO – Bassiano ricorda Aldo Manuzio con un testo originale. In scena il 30 settembre e il primo ottobre 2023 nell’Auditorium comunale del paese lepino il testo teatrale, dal titolo “Aldus”, realizzato da Orazio Mercuri si propone di divulgare l’opera dell’umanista ed editore nato a Bassiano nel XV secolo.

Tra i primi editori in Europa in senso moderno, Aldo Manuzio inventò di fatto il libro in formato “tascabile” facendo passare la cultura dai leggii alle mani dei suoi diretti fruitori e rendendo quindi più facile quella cosa meravigliosa che è la lettura.

Fu anche il primo a stampare un libro con i fogli numerati su entrambe le facciate (recto e verso), ossia con numerazione per pagine ed inoltre introdusse anche la punteggiatura e il titolo nelle opere. Permise con la sua opera il diffondersi della cultura anche perché fece tradurre e riportò nella nuova edizione maneggevole i classici greci e latini salvandoli dall’oblio.

A tutto questo Orazio Mercuri dedica il suo testo teatrale: “Sono nato a Bassiano e quindi conosco da sempre il nome di Aldo Manuzio e la sua storia. Ultimamente ho ripreso tra le mani il libro ‘L’Inventore di libri – Aldo Manuzio, Venezia e il suo tempo’ di Alessandro Marzo Magno e la lettura del volume mi ha fornito ulteriori spunti per una rilettura del personaggio. Ho poi approfondito la conoscenza dell’uomo con numerosi scritti originali e ho deciso di realizzare quest’opera innovativa dal titolo ‘Aldus’ in suo onore”.

‘Aldus’, che sarà rappresentato a fine mese, ha ottenuto il patrocinio della Compagnia dei Lepini della Pro loco e del comune di Bassiano. In scena ci saranno:

Orazio Mercuri (Aldo Manuzio), Daniele Turriziani (Principe/ Pico della Mirandola/ Innocenzo primo uomo nella locanda), Cinzia Pacilli (Maria, moglie di Aldo), Alessandro De Simoni (Marin Sanudo), Giacomo Bernabei (Andrea Torresani), Lidano Valleriani (Erasmo Da Rotterdam), Pietro Panfilio (Pietro lavoratore stamperia), Cesare Bonelli (Nicola lavoratore stamperia), Ermanno Curti (Bartolomeo lavoratore stamperia), Lorenzo Ciotti (secondo uomo nella locanda) ed Elisa Zaccheo (locandiera). Voce fuori campo Riccardo Visentin.

La scenografia sarà curata da Adolfo Bigioni e Vincenzo Bonelli, disegni in diapositive di Gaspard Njock, con i costumi di Mimmi Manzoni. La colonna sonora è a cura di Bruno Cifra e Mauro Di

Capua. Le musiche medioevali saranno eseguite dai Musici Viatores, lo staff tecnico è composto da Cesare Iozzi e Marco Pinto. La canzone “Manuzio a Vassiano” è di Quirino Cifra. La regia è curata da Orazio Mercuri.

L’ingresso è libero, ma è necessaria la prenotazione al 328.9796606 – 0773.1530402.