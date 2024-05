Maenza, dà in escandescenza e ferisce due carabinieri: arrestato 40enne di Roccagorga

MAENZA – E’ di due carabinieri feriti il bilancio di un intervento effettuato mercoledì da una pattuglia a Maenza dove il titolare di un’autofficina ha chiesto aiuto dopo essere stato aggredito da un cliente. Al termine di un inseguimento a piedi e di una colluttazione i militari hanno arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti a offendere un 40enne di Roccagorga.

I fatti in un’attività lungo la Via Carpetana dove l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione psichica. Alla vista dei carabinieri l’aggressore si è dato alla fuga per le campagne circostanti, venendo subito rincorso e raggiunto dopo diversi metri nel comune di Roccagorga. Alla richiesta di fornire i documenti però, il 40enne ha prima colpito con dei pugni al viso il capo equipaggio, poi per divincolarsi ha spintonato violentemente l’altro militare, una donna, facendola cadere contro un muro in pietra. Dopo alcuni attimi di colluttazione è stato immobilizzato e condotto in caserma, mentre i due militari trasportati con mezzi militari all’ospedale di Terracina.

Sottoposto a perquisizione personale l’arrestato è stato trovato in possesso di un cacciavite della lunghezza di cm. 22 e di un martelletto del tipo frangivetro. Arrestato è stato trattenuto per tutta la notte nelle camere di sicurezza del Comando Carabinieri di Maenza, in attesa di essere portato in Tribunale per essere giudicato con rito direttissimo.