Agenzia di riscossione tributi abusiva a Latina, denunciata la titolare

LATINA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno concluso una mirata attività investigativa finalizzata al contrasto di truffe e di esercizio abusivo dell’attività finanziaria per i servizi di pagamento nei confronti di un numero elevato di cittadini. In particolare, militari del Gruppo di Latina hanno effettuato un’attività di indagine nei confronti di un’agenzia, operante sotto l’egida di “poste telematiche” e dedita all’attività di riscossione di tributi ma in realtà utilizzata per appropriarsi indebitamente delle somme corrisposte dagli ignari cittadini in buona fede. E’ emerso che la titolare dell’agenzia avrebbe raccolto da numerosi privati, dal 2017 in poi, somme di denaro in assenza delle prescritte autorizzazioni, destinate al pagamento di tributi locali, rilasciando false ricevute di pagamento e trattenendo per sé gli interi importi, non versandoli come in realtà lasciato intendere agli utenti. A seguito di riscontri effettuati presso il Comune di Latina su centinaia di posizioni e l’analisi di documentazione amministrativo contabile, sono stati ricostruiti elementi probatori per ipotizzare la commissione di uno strutturato meccanismo di truffa, che ha consentito all’imprenditrice di raccogliere il profitto a discapito di un numero elevato di cittadini, prevalentemente persone anziane. Dagli accertamenti è emerso che le somme riscosse, sia a titolo di imposte che per le “prestazioni di servizio” eseguite, non venivano versate al Comune di Latina, nonostante la titolare dell’Agenzia avesse rilasciato false attestazioni di pagamento; in taluni casi, invece, le somme incassate venivano versate parzialmente a favore dell’ente comunale e solo a seguito di rimostranze dei clienti, che a loro volta avevano precedentemente ricevuto avvisi bonari di pagamento delle imposte locali se non addirittura la notifica di cartelle esattoriali. La donna è stata denunciata all’A.G. per esercizio abusivo di attività.