Europee, Giovanna Miele (Lega): “L’Europa è una opportunità”

LATINA – “La mia idea di Europa corrisponde a quella di molti cittadini: siamo uno stato membro della comunità che abbiamo contribuito a formare e abbiamo l’esigenza di sentici protagonisti perchè l’Europa è una opportunità che dobbiamo cogliere, purtroppo oggi siamo vittime di una sistema burocrate che non ci permette di essere europeisti convinti e identitari”. Sono le parole della candidata della Lega alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, Giovanna Miele, donna di carattere entrata in politica da poco. Era il 2017 quando è stata eletta consigliera comunale e poi non si è più fermata: nel 2020 diventa consigliera provinciale, appena due anni dopo è stata eletta deputata con la coalizione di centro-destra nel collegio plurinominale Lazio 2. Sono tante anche le iniziative portate avanti soprattutto con i più giovani a Latina, insomma la politica le piace e ora punta all’Europa, ma un’Europa che deve essere “cambiata”, spiega.

Guerra, crisi, cambiamento climatico e agricoltura. Questi i temi affrontati con la candidata.

“Dobbiamo fare in modo che la guerra in Ucraina cessi e l’Europa, l’Italia deve essere in prima linea per questo. Così come deve essere in prima linea per arginare il cambiamento climatico in atto. L’obiettivo di tutti è quello che il pianta venga salvaguardato e che le condizioni climatiche siano sotto controllo, ma i provvedimenti caduti a pioggia sui territori come sta succendendo ora in Europa che vuole fare interventi strutturali sulle case, non sono il sistema migliore, anzi è il sistema per non far comprendere alle persone la necissità di aiutare il pianeta, stiamo ottenendo l’effetto opposto, creando una cultura dell’odio verso questi temi. E nel tema ambiente rientra anche l’agricoltura e il motivo per cui siamo così preoccupati della governance attuale europea è proprio il fatto che noi stiamo subendo una concorrenza sleale degli stati membri ed extra Ue, che rischia di far chiudere le nostre aziende di produzione agricola ma non solo, anche delle piccole e medie imprese”.

L’invito al voto che Giovanna Miele rivolge non è tanto incentrato sulla sua persona, quando sul voto in generale: “L’invito che io sento di fare ai cittadini è quello di andare a votare perchè devono sentirsi protagonisti attivi: l’Ue non è lontana, siamo noi e se non riusciamo a imprimere la nostra volontà, la nostra cultura in Europa sarà molto difficile uscire dall’empasse in cui viviamo oggi”.

