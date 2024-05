Sezze, minaccia il suicidio, trovata in un burrone

LATINA – E’ stata trovata in stato confusionale in un burrone una donna romena di 63 anni, salvata da un tentativo di suicidio. La signora, la sera di mercoledì 22 maggio a Sezze, dopo aver discusso per motivi futili con la propria figlia anche lei residente nella cittadina lepina, si è allontanata dicendo di volerla fare finita. E’ stata la figlia a dare l’allarme preoccupata per le condizioni della madre. Le ricerche immediatamente condotte dai carabinieri con i vigili del fuoco di Latina e i volontari della protezione civile hanno consentito di rintracciare la donna in località anfiteatro, in un dirupo, trenta metri sotto il livello della strada e di recuperarla. Soccorsa dal personale medico è stata poi trasferita in ambulanza al Goretti di Latina.