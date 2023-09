Latina, prosegue @tNicolosi con la Festa del Doposcuola

LATINA – Seconda settimana di eventi per “@tNicolosi”, la rassegna organizzata presso lo storico quartiere Nicolosi a Latina che propone un cartellone di musica, arte, danza contemporanea, teatro di prosa e teatro di strada oltre ad una particolare attenzione a proposte dedicate ai bambini. L’organizzazione degli eventi, nella piazzetta di Via Filippo Corridoni rimessa a nuovo, è delle associazioni Spazio culturale Nicolosi, Teatro Ragazzi, Lestra, Città Domani, L’angolo di Chirone.

Giovedì 7 settembre aalle 19.30 la “Festa del Doposcuola Nicolosi”. Una festa per presentare il nuovo programma 2023/24 dell’avamposto educativo a cura dell’Associazione “L’Angolo di Chirone” con musica, danze, giochi ed esibizione dei bambini e ragazzi del doposcuola. Con la partecipazione di The Factory Trio, gruppo country di Latina formato da M.Molinari, E.Pastore e J.Rotoya, si esibiranno poi i volontari delle associazioni Spazio Culturale Nicolosi e Angolo di Chirone: Ilaria Durante, Giulia Deriu, Gennaro Sacco e Diego Sacco, e infine la Piccola Orchestra Nicolosi composta dai genitori dei ragazzi del doposcuola. Una serata all’insegna del coinvolgimento dei ragazzi, delle loro famiglie, di tutto il quartiere e della città per valorizzare appieno questa importante esperienza sociale. E’ prevista anche la presenza dell’Assessore all’istruzione, politiche educative e servizi per l’infanzia del Comune di Latina, Francesca Tesone.

Prevista l’animazione per i più piccoli.

Nello spazio espositivo prosegue, sino al 24 settembre, la mostra visionaria di Alessandro Bavari.

Tutti gli eventi sono gratuiti ed attendono il pubblico in via Filippo Corridoni, 78 a Latina. Per info: www.spazioculturalenicolosi.it, info@spazioculturalenicolosi.it, 3488929030