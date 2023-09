Tommaso Andreocci espone alla Benacquista Art Collection

LATINA – Si inaugura oggi, venerdì 8 settembre, la personale di pittura e disegno di Tommaso Andreocci per Benacquista Art Collection. Tommaso Andreocci espone dal 1 settembre al 31 ottobre presso la filiale di Latina Benacquista Assicurazioni nella rassegna d’arte contemporanea dedicata alla musica e al suono. Il professore di disegno e Storia dell’Arte del G.B. Grassi di Latina è un affermato artista e vanta centinaia di mostre in tutta Italia, premi prestigiosi e presenze anche all’estero. È anche autore di uno degli interventi artistici su una delle dodici panchine di Capo Portiere. La sua poetica – spiega il curatore della rassegna e inventore di Mad Fabio D’Achille – si muove dal disegno fino alla pittura con un’impronta tipicamente iperrealista. Ha approfondito anche tematiche legate ai monumenti di fondazione della città di Littoria in occasione degli 80 anni della città. Hanno scritto di lui illustri critici, architetti e storici dell’Arte; è stato negli anni ‘70 anche allievo di Claudio Cintoli all’Artistico di Latina quando il compianto autore ha insegnato nel Liceo pontino. Ha dedicato al suo professore diversi omaggi pittorici e installazioni.

La mostra per la Collezione Contemporanea da Benacquista è composta da alcuni suoi lavori dedicati alla musica ispirati da un’immagine famosissima “Le Violon d’Ingres” del 1924, opera di Man Ray che ritrae Kiki de Montparnasse, senza dubbio una delle opere più iconiche del XX secolo. La mostra si compone anche di numerose opere recenti ed inedite che l’artista ha dipinto ispirandosi alla natura e ai fiori. Queste opere sono realizzate anche su materiali di recupero quali i ripiani dei banchi monoposto di legno smaltiti dalle di recente scuole locali.

L’inaugurazione con Massimiliano e Sabrina Benacquista da venerdì sera alle 17:30.