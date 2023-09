LATINA – La parrocchia Vergine del SS Rosario di Borgo Faiti organizza la visita al Santuario di Lenola il prossimo 15 settembre, in occasione della festa della Madonna del Colle.

La partenza sarà alle 6:30 dalla Carrozzeria Miliucci e l’arrivo a Lenola è previsto per le 7:30. Alle 8 la partenza del pellegrinaggio da piazza Lago per raggiungere in santuario attraverso il centro storico del paese precorrendo la Scalinata della Pace. Alle 9 la celebrazione eucaristica e alle 11 la Santa Messa presieduta dal Vescovo Mons. Luigi Vari. Alle ore 12 la processione con la Venerata Statua della Vergine del Colle per le vie del paese fino a raggiungere la chiesa parrocchiale.

Prenotazioni: Giuseppe 3355778850 o Don Manuel 3273487433.