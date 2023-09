Rifiuti nell’invaso di via della Diga, il comune di Sermoneta chiama a raccolta i cittadini

SERMONETA – Le piogge di giugno hanno trascinato a valle di Sermoneta scalo una notevole quantità di rifiuti misti ad acqua e detriti, ma anche legname e vegetazione, nell’invaso di via della Diga. Da qui partirà la prima giornata ecologica, che si svolgerà sabato 9 settembre 2023, organizzata dalla società Del Prete, che gestisce a Sermoneta il servizio di raccolta differenziata. L’obiettivo è di ripulire quell’invaso dai rifiuti che incivili avevano abbandonato altrove: tanta plastica, copertoni, rami, tra le altre cose. L’appuntamento è alle ore 9 con ingresso da via della Diga. Sono invitati tutti coloro che hanno a cuore il territorio, cittadini attivi e associazioni, che ringraziamo fin da ora per la partecipazione. Peraltro, i residui di legno delle piante trasportate sul fondo dell’invaso potranno essere recuperati dagli stessi cittadini, anche per usi propri.

Una lezione di educazione civica all’aria aperta, per comprendere quanto male può fare l’inciviltà all’ambiente in cui viviamo. La società Del Prete metterà a disposizione gli scarrabili dove gettare i rifiuti, mentre al termine della pulizia il Consorzio di bonifica provvederà alla rimozione dei detriti e della terra accumulata con le ultime piogge, a un anno di distanza dall’ultimo intervento, per ripristinare l’invaso.

“Questa iniziativa, nata in collaborazione con il Comune di Sermoneta – spiega l’assessore all’ambiente Bruno Bianconi – è la prima di una serie di giornate ecologiche che coinvolgono cittadini e associazioni, nell’obiettivo comune di rendere questo territorio più pulito e per lanciare un segnare a tutti coloro che, senza rispetto per il luogo in cui vivono, si liberano dei rifiuti dove capita”.