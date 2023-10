Fondi, un chilo di hashish e tre etti di mariuana in scatole alimentari: arrestato 23enne

LATINA – Tre etti di marjuana e oltre un kilo di hashish, un bilancino e altro materiale per il frazionamento delle dosi, alcune già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Fondi, nella mattinata di sabato 30 settembre, ha tratto in arresto un giovane del posto di anni 23, gravato da piccoli precedenti di polizia, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Le indagini, svolte dalla squadra di Polizia Giudiziaria nell’ambito dei controlli del territorio, si sono concentrate sul ragazzo e con l’ausilio della Squadra Volante e la collaborazione del Nucleo Cinofili della Guardia di Finanza di Formia, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare. A casa del giovane, nascosta in scatole di alimenti e in altri effetti personali, è stata trovata la droga.

Lo stupefacente, il materiale per il confezionamento e tre coltelli usati per il taglio della sostanza sono stati sottoposti a sequestro penale. Per il ventitreenne sono stati disposti gli arresti domiciliari.