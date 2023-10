La campagna “Io non rischio” per prepararsi agli eventi avversi

LATINA – Sabato 14 e domenica 15 ottobre anche la Regione Lazio partecipa alle giornate nazionali della campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”. “Io non rischio” ha l’obiettivo di informare e preparare le famiglie, le scuole e le aziende a rispondere nella maniera appropriata a determinate situazioni di grande pericolo, come gli incendi boschivi, e ad eventi calamitosi, come terremoti, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche.

La due giorni, che chiuderà la settimana nazionale della Protezione Civile, porterà migliaia di volontarie e volontari ad animare i punti informativi in tutta Italia, in oltre mille piazze, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.

“Io non rischio” è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento della Protezione civile con Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), Reluis (Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica), Fondazione Cima (Centro internazionale in monitoraggio ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Anci, Associazione nazionale comuni italiani.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it e sui profili social (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.

Oltre al punto informativo, anche quest’anno i cittadini possono visitare le piazze digitali utilizzando l’hashtag #iononrischio2023.

In Provincia di Latina iniziative sono previste a:

Minturno – Via Lungomare Nazario Sauro

Lenola – Piazza Cavour

Spigno Saturnia – Piazza Dante 6