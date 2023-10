Latina, incidente su via del Crocifisso, furgone Amazon nel fossato

LATINA – Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi su Via del Crocifisso alla periferia di Latina. L’impatto per ragioni in corso di accertamento da parte della polizia locale è avvenuto tra una Golf e un furgone Amazon che si è ribaltato finendo nel fossato laterale. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per il soccorso ai due conducenti e per il recupero dei mezzi incidentati. I feriti sono stati affidati ai sanitari del 118.