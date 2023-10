LATINA – Nasce a Latina la prima Agenzia di Vita Indipendente del territorio Pontino. L’importante novità vede insieme una serie di realtà cittadine e provinciali impegnate nel campo della disabilità: il Centro per l’autonomia Michele Iacontino, Cooperativa capogruppo, AIPD – Associazione italiana persone down, sede di Latina, e AP – Associazione paraplegici di Roma e del Lazio, in collaborazione con l’associazione Latinautismo.

“Un momento importante perchè spesso le persone non sanno che esistono degli aiuti reali. Iniziamo con un ciclo di incontri e l’attivazione di sportelli a Latina e Sabaudia”, ha spiegato Pietro Barbieri, presidente Csv

“E’ un passo in avanti fondamentale per le famiglie che si trovano a dover gestire spesso sole, situazioni complicate. O anche il dopo di noi”, spiega Monia Magliocco, presidente dell’associazione LatinAutismo

Anche la sindaca di Latina Matilde Celentano ha voluto essere presente al primo degli incontri organizzati nella sala De Pasquale “perchè questo è un passo in avanti molto importante e lo abbiamo seguito sul solco della passata amministrazione perchè crediamo che questi siano temi senza colori politici”.