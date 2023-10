Prima personale d’arte per il sedicenne di Latina Paolo Valentini

LATINA – A sedici anni avrà la sua prima mostra personale, Paolo Valentini, studente del Liceo Artistico di Latina che esporrà con il Museo d’Arte Diffusa da Oliocentrica. “Sarà il battesimo artistico di Paolo che è reduce dalla collettiva Arte ALTRamonto alla ex Cinema Enal di Latina Scalo, una raccolta di disegni e sketch, ritratti e qualche tavola con lo stile del fumetto, realizzati a matita e carboncino quindi monocromatici”, racconta il curatore Fabio D’Achille.

Il giovane talento che sta crescendo sotto la guida del maestro Enrico Greci – che a Latina da molti anni prepara giovani e adulti all’arte figurativa nella scuola d’arte “CreatiVita” intitolata a Gianni Lanza – racconta di sé : “Ho sempre avuto questa passione incrollabile per l’arte e fin da quando ero bambino la pittura è stata la mia attività preferita per divertimento e svago. C’è qualcosa di così liberatorio nell’esprimermi attraverso i colori e i tratti sulla tela. Che si tratti di paesaggi vibranti o di pennellate astratte, l’arte è sempre stata il mio modo di fuggire dalla realtà per un po’ e di immergermi in un mondo di creatività. La sensazione del pennello o della matita che scivola dolcemente sulla superficie, creando qualcosa dal nulla: è pura felicità è la soddisfazione di aver fatto qualcosa di completamente tuo. E ora, da ragazzo, questo hobby che credevo fosse soltanto per svago si è evoluto in qualcosa di più profondo; è diventata la passione e lo studio e scopo della mia vita”.

La mostra allestita in questi giorni da Fabio D’Achille, presso Oliocentrica, sarà visitabile fino alla fine del 2023.