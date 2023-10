Sezze, sequestrata picchiata e presa a morsi, riesce a scappare: arrestato un minorenne, obblighi di firma per l’amico

SEZZE – Una storia di violenza inquietante quella che emerge in queste ore dopo l’arresto dei responsabili da parte dei carabinieri della Compagnia di Latina. I fatti il 31 luglio scorso quando una 18enne arriva in ambulanza al pronto soccorso del Goretti ferita e sotto shock. Al personale medico racconta di essere stata aggredita da due coetanei che con l’inganno l’hanno fatta salire in auto e che solo dopo momenti di terrore e una colluttazione è riuscita a liberarsi e a scappare nascondendosi nelle campagne tra la strada 156 e la Migliara 47, nella zona di Ceriara di Sezze. Scattano le indagini, i due vengono identificati e il gip emette la misura cautelare eseguita oggi: arresti domiciliari per un minorenne e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un maggiorenne.

Le indagini dei militari guidati dal capitano Paolo Perrone ricostruiscono che la vittima, nella notte tra il 30 e il 31 luglio, si trovava con alcuni amici in piazza a Pontinia ed era stata avvicinata da un’auto di colore scuro e invitata a salire. A bordo ci sono anche due amici di vecchia data della ragazza e lei si fida, ma dopo poco l’auto si ferma e fa scendere i due conoscenti serviti solo da esca. Lei resta sola seduta sul sedile posteriore, le viene sottratto il telefono che viene lanciato dal finestrino.

L’auto raggiunge una zona di campagna isolata dove la 18enne viene minacciata: “O paghi il tuo debito di droga o ti facciamo stuprare”, le dice il minorenne. Lei prova a scappare ma viene colpita con violenza alla testa e sul corpo, le mordono anche le mani con cui cerca di difendersi poi, presa una lama nel vano portaoggetti, i due gridano: “Accoltelliamola”.

La scena folle si conclude soltanto perché un’auto si accosta e la ragazza approfittando di un momento di distrazione fugge, urla, chiede aiuto e citofona alle case della zona, fino a quando l’automobilista di passaggio la raggiunge, la soccorre e chiama il 112.

Le indagini dei carabinieri sono state condotte tra Pontinia, Sezze e Priverno.